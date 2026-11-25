Éducation et politique : les inaugurations en grande pompe des lycées réhabilités par la France suscitent des critiques. Quant à la France et à son am

Tribune – « Réhabilitation des lycées SMC et Mohamed Hassanaly : derrière les célébrations grandioses, les non-dits d’une mise en scène politique »







Les lycées Saïd Mohamed Cheikh et Mohamed Hassanaly, vieux établissements autrefois délabrés, viennent d’être réhabilités grâce à la coopération française. C’est une excellente chose que l’on ne peut que saluer. Mais l’on ne peut pas non plus s’empêcher de s’interroger sur ces célébrations grandioses organisées conjointement par le pouvoir d’Azali Assoumani et l’ambassadeur de France, Étienne Capon. Les lycées Saïd Mohamed Cheikh et Mohamed Hassanaly, vieux établissements autrefois délabrés, viennent d’être réhabilités grâce à la coopération française. C’est une excellente chose que l’on ne peut que saluer. Mais l’on ne peut pas non plus s’empêcher de s’interroger sur ces célébrations grandioses organisées conjointement par le pouvoir d’Azali Assoumani et l’ambassadeur de France, Étienne Capon.





Pour Azali et les siens, on sait combien ils affectionnent les grandes messes. Rassembler les foules et y prononcer des discours d’autosatisfaction apparaît comme une stratégie destinée à duper le peuple et à s’autoconvaincre qu’ils accomplissent des réalisations majeures faisant progresser le pays. Dès lors, une inauguration en grande pompe de « faux-nouveaux » lycées tombe à point nommé au regard de la situation économique et sociale calamiteuse que traverse le pays.





Quant à la France et à son ambassadeur Capon, c’est l’occasion rêvée de mettre en scène une coopération qu’il promeut à coups de simagrées insultantes. On se présente sous les traits d’un ami bienfaiteur pour conforter l’idée d’une France « premier partenaire des Comores », tout en cherchant à couvrir d’un voile opaque l’occupation par la force de l’île comorienne de Mayotte ainsi que le drame des dizaines de milliers de Comoriens disparus dans le bras de mer Ndzuwani – Maore. Mais aucun Comorien conscient ne saurait être dupe de cette communication politique.





Reste que l’on peut formuler le vœu que cette focalisation soudaine autour du lycée Saïd Mohamed Cheikh débouche sur une véritable volonté de redresser l’enseignement public dans son ensemble. Une vérité d’évidence affirme que qui veut détruire un pays commence par détruire son école. Il appartient désormais à notre peuple de réagir vigoureusement et d’exiger que l’argent public serve en priorité le redressement durable de l’Éducation nationale.





Article rédigé en collaboration avec Idriss Mohamed Chanfi