Économie et culture : l’artiste Titi le Fourbe devient le nouvel ambassadeur de la BDC et de la banque mobile Holo. À travers cette collaboration, Tit

Économie et culture : l’artiste Titi le Fourbe devient le nouvel ambassadeur de la BDC et de la banque mobile Holo







La Banque de Développement des Comores (BDC) mise sur la culture et la proximité pour accompagner la digitalisation de ses services. L’institution financière a officialisé la signature d’un partenariat avec le célèbre artiste comorien Titi le Fourbe, qui devient ainsi le visage de la banque et de sa solution de paiement mobile Holo. La Banque de Développement des Comores (BDC) mise sur la culture et la proximité pour accompagner la digitalisation de ses services. L’institution financière a officialisé la signature d’un partenariat avec le célèbre artiste comorien Titi le Fourbe, qui devient ainsi le visage de la banque et de sa solution de paiement mobile Holo.





MORONI – C’est une alliance stratégique entre le secteur bancaire et la scène culturelle comorienne. La Banque de Développement des Comores (BDC) a annoncé la signature officielle d’un contrat de partenariat avec l’artiste populaire Titi le Fourbe. L’accord a été paraphé en présence du Directeur Général par intérim de l’établissement, M. Zakaria Houssoini.





Promouvoir l’inclusion financière et le mobile banking

À travers cette collaboration, Titi le Fourbe endosse officiellement le rôle d’ambassadeur de la BDC et de sa banque mobile Holo. En s'associant à une figure artistique très suivie par le grand public et la jeunesse comorienne, l'institution bancaire entend accélérer la démocratisation des services financiers numériques dans l'archipel.





Soutenir la création locale tout en facilitant le quotidien des usagers

Pour la direction de la BDC, ce partenariat répond à une double ambition : affirmer son soutien concret à la culture et aux talents comoriens, tout en se rapprochant davantage de ses clients grâce à des solutions bancaires modernes, rapides et accessibles à tous. L’établissement donne d'ores et déjà rendez-vous au public pour découvrir très prochainement les premières campagnes et initiatives issues de cette collaboration.