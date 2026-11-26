Diplomatie : A Tanger, Nour El-Fath Azali défend la souveraineté des États insulaires et évoque Mayotte. D’entrée de jeu, le responsable comorien a ba

Forum MEDays 2026 à Tanger : Nour El-Fath Azali plaide pour la souveraineté décisionnelle des États insulaires et établit un parallèle entre Mayotte et le Sahara marocain







Intervenant à Tanger dans le cadre du panel « De la périphérie à la table de décision », le Secrétaire général du Gouvernement comorien, Nour El-Fath Azali, a livré un plaidoyer remarqué sur les leviers de l’influence géopolitique. Soulignant la nécessité de doter les États d’institutions solides pour peser sur la scène mondiale, il a également rapproché les enjeux de souveraineté autour de Mayotte et du Sahara marocain. Intervenant à Tanger dans le cadre du panel « De la périphérie à la table de décision », le Secrétaire général du Gouvernement comorien, Nour El-Fath Azali, a livré un plaidoyer remarqué sur les leviers de l’influence géopolitique. Soulignant la nécessité de doter les États d’institutions solides pour peser sur la scène mondiale, il a également rapproché les enjeux de souveraineté autour de Mayotte et du Sahara marocain.





TANGER / MORONI – La voix des Comores s’est fait entendre lors de l’édition 2026 du forum international MEDays, organisé à Tanger, au Maroc. Prenant part au panel intitulé « De la périphérie à la table de décision », le Secrétaire général du Gouvernement (SGG), Nour El-Fath Azali, a développé une réflexion stratégique sur la place des pays insulaires dans la gouvernance mondiale et les conditions réelles de leur influence.





Transformer la position géostratégique en pouvoir de décision

D’entrée de jeu, le responsable comorien a battu en brèche l’idée selon laquelle les richesses naturelles ou l’emplacement géographique suffiraient à conférer un poids diplomatique. Pour lui, l’influence d’une nation repose avant tout sur sa capacité à bâtir « des institutions solides, des compétences et une volonté politique suffisante pour transformer ses atouts en véritable pouvoir de décision ».





Appliquant ce constat aux États insulaires, et singulièrement à l’Union des Comores, Nour El-Fath Azali a regretté un décalage entre le potentiel géographique du pays et son poids réel dans les instances mondiales : « Nous sommes au carrefour de grandes routes maritimes […]. Pourtant, nous demeurons souvent davantage destinataires des décisions internationales que participants à leur élaboration », a-t-il souligné, appelant l’archipel à passer d’une posture passive à un rôle d’acteur au cœur des processus décisionnels.





Une souveraineté mesurée par la capacité d’action et l’exemple marocain

Pour le SGG, la souveraineté nationale ne saurait se réduire à une simple reconnaissance formelle sur la scène internationale. Elle doit se traduire concrètement par la capacité d’un État à « produire ses propres normes, défendre ses intérêts dans les négociations, maîtriser ses ressources et faire appliquer les décisions qu’il prend ». À ce titre, il a salué le modèle institutionnel du Maroc, estimant que l’expérience du royaume chérifien « offre des enseignements intéressants » pour consolider l’architecture étatique.





Mayotte et le Sahara marocain : une même exigence de stratégie nationale

Devant le parterre de décideurs et d'observateurs internationaux réunis à Tanger, Nour El-Fath Azali n’a pas éludé les contentieux territoriaux. Évoquant directement la question de l'île comorienne de Mayotte, il a établi un parallèle avec le dossier du Sahara marocain, soulignant combien les questions de souveraineté et d’intégrité territoriale demeurent centrales dans la construction des États et la conduite de leurs relations internationales.





« Nos situations sont différentes, mais elles nous renvoient à une même exigence : disposer d’une stratégie nationale cohérente et d’institutions capables de la porter dans la durée », a-t-il conclu, inscrivant ainsi l'action diplomatique comorienne dans une vision de long terme.