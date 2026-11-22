De forts vents retardent l’arrivée du pétrolier aux Comores. Alors que son accostage était initialement programmé pour demain, lundi 23 novembre à 7 h

Initialement attendu ce lundi 23 novembre à 7 h, le navire transportant la cargaison de carburant en provenance de Singapour n’accostera finalement que mardi 24 novembre, en raison de mauvaises conditions météorologiques en mer.







MORONI — Il faudra patienter encore vingt-quatre heures avant le déchargement de la nouvelle cargaison d'hydrocarbures. Selon les dernières informations recueillies, l'arrivée du pétrolier parti de Singapour a dû être repoussée d'une journée. MORONI — Il faudra patienter encore vingt-quatre heures avant le déchargement de la nouvelle cargaison d'hydrocarbures. Selon les dernières informations recueillies, l'arrivée du pétrolier parti de Singapour a dû être repoussée d'une journée.





Alors que son accostage était initialement programmé pour demain, lundi 23 novembre à 7 h, le bâtiment a été ralenti dans sa progression par de forts vents. Sauf nouvelle dégradation des conditions météorologiques, le navire est désormais attendu pour la journée de mardi 24 novembre.





Ce léger décalage technique n'est pas inhabituel lors des traversées de l'océan Indien en cette période, où les équipages privilégient la sécurité de la navigation face aux rafales. Les opérations de dépotage et d'acheminement vers les dépôts de stockage débuteront dès que le navire aura pu manœuvrer en toute sécurité dans la zone portuaire.





En attendant l'arrivée du bâtiment mardi, les autorités et les acteurs du secteur appellent les automobilistes à la sérénité afin d'éviter toute affluence inutile dans les stations-service.





Journaliste Oubeid