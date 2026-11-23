Contrebande à l’aéroport de Hahaya : les douaniers interceptent 18 colis de cigarettes et un carton de sacs plastiques. Au cours de leurs opérations d

Contrebande à l’aéroport de Hahaya : les douaniers interceptent 18 colis de cigarettes et un carton de sacs plastiques







La vigilance des services douaniers porte ses fruits sur la plateforme aéroportuaire de Moroni. Ce dimanche 22 novembre 2026, les agents de la Brigade Touristique de Surveillance de Hahaya ont réalisé une double saisie significative : 18 colis de cigarettes de contrebande en provenance de Tanzanie ainsi qu'un carton de sacs plastiques prohibés arrivé par vol régulier d’Ethiopian Airlines. La vigilance des services douaniers porte ses fruits sur la plateforme aéroportuaire de Moroni. Ce dimanche 22 novembre 2026, les agents de la Brigade Touristique de Surveillance de Hahaya ont réalisé une double saisie significative : 18 colis de cigarettes de contrebande en provenance de Tanzanie ainsi qu'un carton de sacs plastiques prohibés arrivé par vol régulier d’Ethiopian Airlines.





MORONI – Les consignes de fermeté données sur le terrain produisent leurs premiers résultats. Alors que le Directeur général des Douanes a récemment entamé une tournée de remobilisation auprès de ses troupes, les agents en poste à l’Aéroport international Moroni-Prince Saïd Ibrahim (Hahaya) ont démontré leur réactivité ce dimanche 22 novembre 2026.



Une double interception sur deux vols distincts

Au cours de leurs opérations de contrôle, les éléments de la Brigade Touristique de Surveillance du Centre douanier de Hahaya ont intercepté deux chargements illicites :

18 colis de cigarettes de contrebande — répartis en 6 valises et 12 cartons — découverts à bord d’un vol cargo de la compagnie Royal Air en provenance de Tanzanie.

1 carton de sachets plastiques, dont l’importation et la commercialisation sont strictement interdites sur le territoire national, saisi à l’arrivée du vol régulier de la compagnie Ethiopian Airlines.





La lutte contre la fraude et la protection de l’environnement réaffirmées

Cette double opération illustre le renforcement des dispositifs de contrôle aux frontières aériennes de l’archipel. Au-delà du manque à gagner fiscal que représente la contrebande de tabac pour les recettes de l’État, l’interception de sacs plastiques rappelle la détermination de l’administration douanière à faire respecter la réglementation environnementale en vigueur aux Comores.





Les marchandises saisies ont été placées sous scellés conformément aux procédures douanières, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier les destinataires de ces cargaisons frauduleuses.