Comores : décès d’Attoumani Boina Issa (ABI), ancien économiste national du PNUD. Le bureau du PNUD aux Comores a exprimé sa vive émotion suite au déc

Comores : décès d’Attoumani Boina Issa (ABI), ancien économiste national du PNUD







L’économiste comorien Attoumani Boina Issa, affectueusement surnommé « ABI », s’est éteint ce samedi 28 novembre à Dar es-Salam, en Tanzanie. Le bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) aux Comores a salué la mémoire d’un cadre dévoué qui a consacré sa carrière aux politiques publiques et au développement durable de l’archipel. L’économiste comorien Attoumani Boina Issa, affectueusement surnommé « ABI », s’est éteint ce samedi 28 novembre à Dar es-Salam, en Tanzanie. Le bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) aux Comores a salué la mémoire d’un cadre dévoué qui a consacré sa carrière aux politiques publiques et au développement durable de l’archipel.





MORONI — La communauté du développement et les institutions nationales comoriennes sont en deuil. Attoumani Boina Issa, figure respectée des cercles économiques du pays et ancien économiste national au sein du bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) aux Comores, est décédé ce samedi matin à Dar es-Salam, en Tanzanie.





Le bureau du PNUD aux Comores a exprimé sa vive émotion suite au décès de celui que l'on nommait « ABI », saluant un parcours dédié à l’éclairage des politiques publiques et au développement durable de l'archipel.





Un engagement au service du pays

Reconnu pour son professionnalisme et ses qualités humaines, Attoumani Boina Issa a durablement marqué ses collaborateurs par son appui aux stratégies de croissance nationales.





Rapatriement et obsèques

Sa dépouille devait être rapatriée ce samedi de Tanzanie par Air Tanzania pour être acheminée vers son île natale de Mohéli en vue de ses funérailles. Les hommages institutionnels et amicaux se multiplient pour saluer sa mémoire.