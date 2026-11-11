Affaire Naicha : Après Athoumani, Fahami vient de décéder à l'hôpital El-maarouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 11 novembre 2026 2026-11-11T09:23:00+01:00 Modifier ce post

Affaire Naicha : Après Athoumani, Fahami vient de décéder à l'hôpital El-maarouf. Pour rappel, Fahami été condamné à mort. Son ami Athoumani (25 ans).

Affaire Naicha : Après Athoumani, Fahami vient de décéder à l'hôpital El-maarouf

Affaire Naicha : Fahami Moustoifa vient de décéder à l'hôpital El-maarouf


Fahami Moustapha, condamné à mort le 14 octobre pour l’assassinat de Naicha Mmadi Abdou, est décédé ce mercredi à l’hôpital El-Maarouf selon nos informations.

Il est le deuxième condamné de cette affaire à mourir en une semaine. Son coaccusé Athoumane Abdourahmane, condamné à 25 ans de réclusion criminelle, était décédé le 4 novembre à l’hôpital du service de santé militaire.

Le parquet avait alors exclu toute piste criminelle, sur la foi du médecin légiste.

Par la rédaction de CMM

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières