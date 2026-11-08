Affaire Athoumani : Entre la gravité du crime, la dignité humaine et l'épreuve de notre conscience religieuse. Si ces éléments sont confirmés par les

Affaire Athoumani : Entre la gravité du crime, la dignité humaine et l'épreuve de notre conscience religieuse







Une société ne se mesure pas seulement à la manière dont elle honore ses justes, mais aussi à sa capacité de préserver ses principes lorsqu'elle est confrontée à ceux qui ont commis les actes les plus abominables. C'est précisément dans ces moments que la justice cesse d'être un discours et devient une véritable épreuve morale. Une société ne se mesure pas seulement à la manière dont elle honore ses justes, mais aussi à sa capacité de préserver ses principes lorsqu'elle est confrontée à ceux qui ont commis les actes les plus abominables. C'est précisément dans ces moments que la justice cesse d'être un discours et devient une véritable épreuve morale.





L'affaire rapportée par Twamaya Infos concernant le transfert de la dépouille d'Athoumani vers Mohéli soulève une question qui dépasse largement les circonstances d'une inhumation : celle des limites de la sanction humaine, de la dignité du défunt et de la responsabilité morale des autorités religieuses.

Selon les informations qui me sont communiquées, le défunt aurait participé à la mort et à la carbonisation d'une jeune fille, des faits pour lesquels il aurait été condamné à 25 ans de prison. Il aurait ensuite été retrouvé mort en détention.





Si ces éléments sont confirmés par les décisions judiciaires, il ne saurait être question de relativiser la gravité d'un tel crime. Une vie humaine a été détruite. Une famille a été plongée dans une souffrance que les mots ne peuvent mesurer. La mémoire de cette jeune fille mérite justice, respect et considération.

Le Coran rappelle, dans la sourate Al-Maïda (5:32), la gravité exceptionnelle de l'atteinte injuste à la vie humaine. Aucun raisonnement religieux ne devrait servir à banaliser un meurtre ni à effacer la souffrance de ses victimes.





Mais voici la question fondamentale : la gravité du crime commis par un homme lui retire-t-elle toute dignité après sa mort ?





En d'autres termes, la justice peut-elle se transformer en humiliation posthume ? La condamnation prononcée par une juridiction autorise-t-elle une communauté à prolonger indéfiniment la peine au-delà de la mort ?





Le Prophète Muhammad ﷺ a enseigné que briser l'os d'un mort est comparable à le briser lorsqu'il est vivant, selon un hadith rapporté notamment par Abou Dawoud et Ibn Mâjah.

Ce principe nous invite à réfléchir : "la mort met fin à l'existence terrestre d'un individu, mais elle ne donne pas aux vivants un droit illimité sur sa dépouille."





Le respect dû au défunt ne signifie ni son absolution, ni l'oubli de son crime, ni l'effacement de la souffrance de sa victime. Il signifie simplement que la justice doit conserver ses limites et que la dignité humaine ne doit pas devenir une valeur que l'on accorde ou retire selon nos émotions.





LA RELIGION NE DOIT PAS DEVENIR L'INSTRUMENT DE NOS INDIGNATIONS





L'islam n'est pas seulement une religion de rites et de déclarations. C'est également une exigence de justice, de mesure et de responsabilité.





Allah dit dans le Coran :

« Ô vous qui avez cru ! Soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et témoignez avec équité. Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Soyez justes : cela est plus proche de la piété. » (Sourate Al-Maïda, 5:8).

Ce verset nous rappelle une vérité essentielle : "la justice véritable ne dépend pas de la sympathie que nous éprouvons pour celui auquel elle s'applique."





Il est facile de défendre les principes lorsque nous sommes face à une personne que nous aimons ou que nous respectons. La véritable grandeur morale consiste à ne pas les abandonner lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un que nous réprouvons profondément.





Si le refus d'inhumation rapporté est motivé uniquement par la volonté de punir ou d'humilier le défunt en raison de son crime, alors cette décision mérite une sérieuse justification religieuse et morale. Les règles de gestion d'un cimetière, les circonstances judiciaires et les éventuelles nécessités doivent naturellement être examinées avec rigueur.





AUX AUTORITÉS RELIGIEUSES COMORIENNES : UNE RESPONSABILITÉ QUI DÉPASSE LES APPARENCES





J'interpelle solennellement les oulémas, les muftis, les responsables des institutions islamiques et les autorités religieuses comoriennes.





Votre mission ne consiste pas uniquement à accompagner les cérémonies religieuses. Elle consiste aussi à éclairer les consciences, à distinguer la justice de la vengeance et à rappeler les prescriptions authentiques du Coran et de la Sunna, particulièrement lorsque les passions collectives risquent de prendre le dessus sur les principes.





Nous attendons de vous une position argumentée, fondée sur les textes religieux et les connaissances juridiques islamiques, et non sur la seule émotion suscitée par un crime, aussi odieux soit-il.

Car une autorité religieuse ne se juge pas seulement à la force de ses discours lorsqu'elle condamne le mal. Elle se juge également à son courage lorsqu'elle doit rappeler les principes face à une indignation populaire.





Le silence, lorsqu'une responsabilité est clairement établie et qu'une injustice est connue, n'est pas toujours une forme de neutralité. Il peut devenir une défaillance morale.

Vous aurez, comme chacun d'entre nous, à répondre devant Allah de vos paroles, de vos décisions et de l'usage que vous aurez fait de la responsabilité qui vous a été confiée.





UNE SOCIÉTÉ DOIT-ELLE RENONCER À SES PRINCIPES POUR PUNIR CELUI QUI LES A VIOLÉS ?





Voilà, au fond, la véritable interrogation philosophique de cette affaire.

Si nous estimons que le crime commis contre cette jeune fille est inacceptable parce qu'il constitue une négation de la dignité humaine, sur quel fondement pourrions-nous ensuite considérer que cette même dignité peut être totalement effacée pour le coupable après sa mort ?

La cohérence morale exige que nous condamnions le crime sans reproduire une logique d'humiliation. La justice exige que nous respections les victimes sans nous arroger le droit de devenir juges au-delà de la loi et des prescriptions religieuses.





Il ne s'agit pas de placer la victime et son agresseur sur le même plan. Il ne s'agit surtout pas de confondre la souffrance de la famille endeuillée avec le sort de celui qui a été condamné.

Il s'agit de rappeler que la justice perd sa noblesse lorsqu'elle cesse d'être guidée par des principes et devient l'expression de la seule colère humaine.





La victime mérite justice. Sa famille mérite compassion et considération. Le crime doit être condamné sans ambiguïté. Et la dépouille du défunt doit être traitée conformément aux prescriptions religieuses applicables.





Car la véritable grandeur d'une communauté ne réside pas dans sa capacité à punir ceux qu'elle condamne, mais dans sa capacité à ne pas trahir ses propres principes lorsqu'elle les condamne.

Qu'Allah accorde Sa miséricorde à cette jeune fille, apaise sa famille, fasse triompher la justice et guide les autorités religieuses comme l'ensemble de notre société vers la vérité et l'équité.





Devant Allah, nul n'est au-dessus de la justice : ni le coupable, ni le responsable religieux, ni celui qui prétend défendre la morale. Chacun répondra de ses propres actes.





Abdallah Naoioui