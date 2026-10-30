Une commerçante meurt d’un malaise cardiaque au marché de Domoni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 octobre 2026 2026-10-30T15:21:00+01:00 Modifier ce post

Une commerçante meurt d’un malaise cardiaque au marché de Domoni. Victime d'un malaise, elle fut transportée en voiture à l'hôpital de Domoni, où les.

Une commerçante meurt d’un malaise cardiaque au marché de Domoni

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d'une commerçante de Koni Djodjo, au marché de Domoni (Bazar). Victime d'un malaise, elle fut transportée en voiture à l'hôpital de Domoni, où les médecins n'ont pu que constater son décès à son arrivée.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et aux commerçants du marché. Qu'Allah lui accorde Sa miséricorde et donne à sa famille la force et la patience.

Image : Basra live

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières