Sommet Russie-Afrique : la diplomatie comorienne face aux nouveaux enjeux internationaux. À travers son allocution, le Chef de l'État a mis en avant d

Sommet Russie-Afrique : la diplomatie comorienne face aux nouveaux enjeux internationaux







La participation de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, à la troisième édition du Sommet Russie-Afrique à Moscou, les 28 et 29 octobre 2026, constitue un moment important pour la diplomatie comorienne. La participation de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, à la troisième édition du Sommet Russie-Afrique à Moscou, les 28 et 29 octobre 2026, constitue un moment important pour la diplomatie comorienne.





À travers son allocution, le Chef de l'État a mis en avant des priorités stratégiques pour notre pays : le renforcement de la coopération internationale, la diversification des partenariats économiques, la défense de la souveraineté nationale et la valorisation du potentiel de la jeunesse africaine.





Sur le plan politique et diplomatique, cette démarche traduit la volonté des Comores de renforcer leur positionnement international et de multiplier les opportunités de coopération avec les grandes puissances. Dans un monde marqué par de profondes mutations géopolitiques, notre pays doit pouvoir défendre ses intérêts tout en maintenant des relations équilibrées avec l'ensemble de ses partenaires.





Sur le plan économique





Les perspectives de coopération avec la Russie dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et de la formation représentent des pistes à concrétiser. L'enjeu majeur reste de transformer les engagements diplomatiques en investissements, en emplois et en améliorations des conditions de vie de la population.





Sur le plan de la jeunesse





Le message du Président rappelle une réalité fondamentale : aucun développement durable ne peut se construire sans donner à la jeunesse les moyens de réussir. L'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi doivent demeurer au centre de nos priorités nationales.





Nous soulignons également l'importance des Jeux des Îles de l'océan Indien de 2027, qui représentent une occasion historique de mettre en valeur les Comores et de renforcer leur rayonnement régional.





Enfin, la distinction de Docteur Honoris Causa décernée au Président Azali Assoumani à Moscou constitue une reconnaissance symbolique de son parcours diplomatique et de son engagement dans le rapprochement entre la Russie et l'Afrique.





LA POSITION DU MOUVEMENT RDDC





En tant que Président du Mouvement RDDC, je tiens à réaffirmer notre soutien à la vision diplomatique du Chef de l'État et à sa volonté de faire rayonner l'Union des Comores sur la scène internationale.





Nous estimons que la diversification des partenariats, le dialogue entre les nations et la défense de notre souveraineté constituent des orientations importantes pour l'avenir de notre pays.





Notre soutien s'accompagne d'une conviction : la réussite de cette vision devra se traduire par des résultats concrets pour les Comoriens, notamment en matière d'emploi, d'investissement, d'éducation et de développement économique.





Les Comores doivent être un pays qui dialogue avec le monde, défend ses intérêts et construit son avenir avec ambition.





Le Mouvement RDDC réaffirme ainsi son attachement à l'unité nationale, à la stabilité institutionnelle, à la paix et au développement de notre chère patrie.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris, le 30 octobre 2026