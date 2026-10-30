Plus de 70 migrants originaires du Congo débarqués sur les côtes de Nioumadzaha et Salimani

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 octobre 2026 2026-10-30T09:38:00+01:00 Modifier ce post

Plus de 70 migrants originaires du Congo débarqués sur les côtes de Nioumadzaha et Salimani. Dès l'aube, aux alentours de 5 heures, le peloton d’inter

Plus de 70 migrants originaires du Congo débarqués sur les côtes de Nioumadzaha et Salimani

Selon une source autorisée, environ 71 migrants, majoritairement originaires de la RD Congo, ont été débarqués sur les côtes de Nioumadzaha et Salimani dans la nuit de mercredi à jeudi. 

Dès l'aube, aux alentours de 5 heures, le peloton d’intervention de la Gendarmerie Nationale a été aperçu à Nioumadzaha. Si la version officielle évoque un « contrôle routier renforcé », une telle mission interroge dans un secteur qui compte déjà un poste de police à Nioumadzaha et, à quelques encablures de là, une brigade de gendarmerie à Mitsoudjé. 


Le PIGN n'ayant ni pour vocation ni pour habitude de mener des contrôles routiers, la coincidence entre ce déploiement matinal et l'arrivée des migrants laisse peu de doute sur la réalité de leur intervention.

Toufé Maecha

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières