Pas de jeux dans le noir !

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0 0 28 octobre 2026 2026-10-28T17:30:00+01:00 Modifier ce post

Pas de jeux dans le noir ! Nous soutenons, mais pour réussir il faut une transparence budgétaire totale, dans un contexte de LFR 2026 affichant une ba

INTERVENTION DE M. NATUK MOHAMED MOUZAOIR DANS "LA MATINALE" DE L'ORTC


28 octobre 2026 - Moroni

Pas de jeux dans le noir !

Devant le journaliste M. Abderemane ABDOU, j'ai réaffirmé ce matin le soutien total de l'Opposition Parlementaire à l'organisation des Jeux des Îles de l'Océan Indien 2027 en Union des Comores.

Les Jeux ne sont ni du pouvoir, ni de l'opposition. C'est une affaire de toute la Nation.

À travers mon allocution, j'ai formulé trois propositions constructives pour garantir la réussite.

Proposition 1 : Transparence budgétaire


Nous soutenons, mais pour réussir il faut une transparence budgétaire totale, dans un contexte de LFR 2026 affichant une baisse des recettes de -2% et une hausse des dépenses de +5%, soit un trou de 7% (environ 9,5 milliards FC). D'où notre demande de création d'une Commission Parlementaire Spéciale de Suivi des Jeux, majorité et opposition ensemble.

Proposition 2 : Tableau de bord public


Publication d'un tableau de bord public mensuel sur l'avancement des infrastructures durables dans les 3 îles. À 8 mois des Jeux, où en sommes-nous sur la voirie, la gestion des déchets, la sécurité civile et les routes secondaires pour désengorger les embouteillages ?

Proposition 3 : Continuité des services publics


Nous soutenons, mais les sociétés d'État peuvent-elles assurer l'électricité, l'eau, le carburant et un bon réseau de connexion ? Il faut donc un plan de continuité et des contrats de performance avec SONELEC, SONEDE, SCH et Comoros Telecom...

PAS DE JEUX DANS LE NOIR !

Pour finir, ces Jeux ne doivent pas être une affaire des entreprises étrangères. Quelle part pour les PME comoriennes dans les marchés publics ? Quelle formation pour nos jeunes volontaires ?

J'appelle donc le gouvernement à une organisation inclusive des Jeux. Si on réussit ensemble, c'est les Comores qui gagnent. Si on échoue divisés, c'est les Comores qui perdent. Nous sommes prêts à travailler.

NATUK MOHAMED MOUZAOIR
Premier Secrétaire de l'Opposition Parlementaire

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