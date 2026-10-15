Une mise en place de la nouvelle campagne d'adhésion dans notre partie CRC. Cette victoire n'était ni le fruit du hasard ni une chose banale. Elle éta

Parti CRC : Mise en place d'une nouvelle campagne d'adhésion !







Nous avons du mal à comprendre les raisons qui justifient aujourd'hui l'obligation d'une nouvelle adhésion, accompagnée d'un quota de plus de 4 000 personnes par région. Lorsque nous étions dans l'opposition, alors que nous n'avions ni pouvoir ni moyens importants, personne ne nous demandait de remplir des fiches d'adhésion pour prouver notre engagement. Nous avons du mal à comprendre les raisons qui justifient aujourd'hui l'obligation d'une nouvelle adhésion, accompagnée d'un quota de plus de 4 000 personnes par région. Lorsque nous étions dans l'opposition, alors que nous n'avions ni pouvoir ni moyens importants, personne ne nous demandait de remplir des fiches d'adhésion pour prouver notre engagement.





Pourtant, à cette époque, notre vision était claire et nous étions convaincus que notre combat finirait par aboutir. Aujourd'hui que nous avons accédé au pouvoir, pourquoi tant de doutes et de nouvelles exigences apparaissent. Qu'est-ce qui a changé dans notre organisation et dans notre manière de travailler ? Lorsque nous parlions du bleu, nous parlions de la victoire.





Cette victoire n'était ni le fruit du hasard ni une chose banale. Elle était le résultat d'une vision, d'une stratégie, d'un engagement collectif et de sacrifices consentis par de nombreuses personnes. Avant de lancer une nouvelle campagne d'adhésion avec des quotas imposés aux régions, ne serait-il pas plus judicieux de commencer par évaluer le fonctionnement de notre organisation sur le terrain ? Il serait nécessaire de mener des enquêtes sérieuses auprès des responsables régionaux afin de comprendre leur travail, leur niveau d'implication et les difficultés qu'ils rencontrent.





Pourquoi certains responsables régionaux ne sont-ils pas présents régulièrement sur le terrain ? Quel est le niveau réel d'activité de nos coordinateurs et de nos chefs de cellules ? Nous ne pouvons pas prétendre avancer durablement sans procéder à une évaluation interne approfondie. Cette démarche doit concerner les coordinateurs, les chefs de cellules, les responsables régionaux, ainsi que les structures implantées dans les communes, les villes et les villages. Avant de demander davantage d'adhésions, il faut d'abord vérifier l'état réel de notre organisation.





Il faut savoir quelles structures fonctionnent, lesquelles sont inactives, quels responsables accomplissent effectivement leur mission et quels problèmes doivent être résolus. L'objectif n'est pas de rejeter le principe des adhésions, mais de comprendre pourquoi elles deviennent aujourd'hui une obligation et pourquoi des quotas aussi élevés sont imposés sans qu'une évaluation préalable du terrain soit clairement établie. Une organisation solide ne se construit pas uniquement sur des chiffres et des fiches d'adhésion. Elle se construit aussi sur la confiance, la transparence, la responsabilité et la connaissance réelle de ses militants.





Ma proposition est donc simple : procédons d'abord à une enquête interne sérieuse dans toutes les régions, les communes et les cellules, évaluons le travail des responsables, identifions les difficultés et tirons-en les conclusions nécessaires. Sur cette base, nous pourrons mettre en place une stratégie d'adhésion cohérente, réaliste et adaptée à la situation de notre organisation.





Faharedine Moindzé