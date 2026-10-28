Mouznat Djoumoi, Directrice Générale du Genre : «780 cas en 2025, il faut agir». Mais l'accès à la justice et à un hébergement sécurisé reste difficil

Mouznat Djoumoi, Directrice Générale du Genre : "780 cas en 2025, il faut agir"







La Directrice Générale de la Promotion du Genre, Mouznat Djoumoi, a répondu aux questions de Mogozi FM. Elle dresse un état des lieux sans filtre sur les droits des femmes et la protection des enfants aux Comores. La Directrice Générale de la Promotion du Genre, Mouznat Djoumoi, a répondu aux questions de Mogozi FM. Elle dresse un état des lieux sans filtre sur les droits des femmes et la protection des enfants aux Comores.





Des violences sous toutes leurs formes





Violences physiques, psychologiques, sexuelles, conjugales, économiques et cyberharcèlement : le phénomène est large et en évolution.





Pour les enfants, Mouznat Djoumoi alerte sur une violence trop ignorée : le non-paiement de la pension alimentaire par certains pères après un divorce. "Une séparation ne met pas fin aux responsabilités envers les enfants", rappelle-t-elle.





Un cadre juridique à renforcer





La protection s'appuie sur les conventions internationales, la Constitution et le Code pénal. Un travail est en cours pour réviser la loi sur la protection de l'enfant et organiser les services d'écoute.

10 services d'écoute, 18 comités de veille





La Direction a mis en place 10 services d'écoute avec prise en charge complète : écoute, soutien psychosocial, aide médicale et juridique. Des parajuristes accompagnent les victimes, appuyés par 18 comités de veille.





Mais l'accès à la justice et à un hébergement sécurisé reste difficile. Avec la BAD, le Gouvernement prépare des centres d'hébergement dans chaque île. 250 familles d'accueil sont déjà identifiées, 90 formées.





Les chiffres 2025-2026

- 2025 : 780 cas, dont 83% de femmes

- 1er trimestre 2026 : 170 cas, dont 85% de femmes





La tranche 11-17 ans est la plus touchée.





Conseil aux journalistes et aux médias

Mouznat Djoumoi lance un appel aux médias : jouer un rôle responsable dans la lutte contre les violences. Protéger l'identité et la dignité des victimes, éviter le sensationnalisme, ne pas diffuser d'images ou d'informations qui stigmatisent, et privilégier l'information, la prévention et l'orientation vers les services d'écoute.





Feuille de route et campagne





Une feuille de route nationale 2026-2030 vient d'être adoptée. Rendez-vous le 25 novembre pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre.





Son message "Aux auteurs, aucune violence n'est justifiable. Aux victimes, vous avez droit à la dignité et à la justice. À tous, refusons de banaliser les violences."





Interview exclusive Mogozi FM avec Mouznat Djoumoi, Directrice Générale de la Promotion du Genre.