Mohéli : Un chef d’escadron envoyé derrière les barreaux ! D’après les éléments recueillis, l’adjudant-chef avait comparu lors d’une première audience

L’adjudant-chef Keldi Kambi incarcéré après une condamnation pour conflit foncier







L’adjudant-chef Keldi Kambi, chef d’unité à l’escadron de Bonovo, a été arrêté lundi 5 octobre 2026 alors qu’il était en service, avant d’être conduit à la maison d’arrêt de Badjo. L’adjudant-chef Keldi Kambi, chef d’unité à l’escadron de Bonovo, a été arrêté lundi 5 octobre 2026 alors qu’il était en service, avant d’être conduit à la maison d’arrêt de Badjo.





L’arrestation, effectuée sur la base d’un mandat d’arrêt, a suscité une réaction de son fils, Miloud Keldi. Dans une publication sur les réseaux sociaux, celui-ci affirme que ni son père ni la famille n’avaient été informés du motif de son arrestation. Il a ainsi appelé les autorités judiciaires et militaires à clarifier la procédure et à garantir les droits de son père, notamment l’accès à un avocat et à sa famille.





Selon les informations recueillies par Mohéli Matin , cette arrestation fait suite à une condamnation prononcée par le tribunal de Fomboni dans une affaire de conflit foncier opposant Keldi Kambi à son frère, Hamid Kambi.





D’après les éléments recueillis, l’adjudant-chef avait comparu lors d’une première audience. L’affaire aurait ensuite été renvoyée à deux reprises. Keldi Kambi, absent lors des audiences suivantes, aurait finalement été condamné à un mois de prison ferme par le tribunal de Fomboni.





À l’issue du jugement, il disposait d’un délai de cinq jours pour faire appel. N’ayant pas exercé ce recours dans le délai prévu, la décision est devenue exécutoire. Le parquet a alors procédé à la mise en œuvre du jugement, conduisant à son incarcération à la maison d’arrêt de Badjo.





L’affaire, qui intervient dans un contexte de conflit familial autour d’un bien foncier, soulève néanmoins des interrogations dans l’entourage du militaire, qui réclame davantage de précisions sur la procédure ayant conduit à son arrestation.





Riwad - Mohéli Matin