Mohéli, 30 ans de revendications, l'espoir est-il enfin permis ? Pendant plus de trois décennies, et sous plus de trois chefs d'Etat, l'île de Mohéli.

Mohéli, 30 ans de revendications, l'espoir est-il enfin permis ?







Cela fait maintenant plus de 30 ans que la population de Mohéli réclame ce qui est pour elle un droit élémentaire de citoyen : le droit à un développement équitable au sein de l'Union des Comores. Cela fait maintenant plus de 30 ans que la population de Mohéli réclame ce qui est pour elle un droit élémentaire de citoyen : le droit à un développement équitable au sein de l'Union des Comores.





Pendant plus de trois décennies, et sous plus de trois chefs d'Etat, l'île de Mohéli n'a cessé de répéter les mêmes doléances. Trois revendications reviennent sans cesse : un port digne de ce nom, un aéroport fonctionnel et un dépôt de stockage des hydrocarbures (les citernes où l'on stocke l'essence). A cela s'ajoute aujourd'hui une doléance plus urgente encore : l'accès à l'eau potable, alors que les villages et la ville ne cessent de grandir.





Une promesse commencée sous Ikililou, restée inachevée





Il faut reconnaître que le régime du Président Ikililou Dhoinine avait bien commencé à répondre à ces attentes. Les travaux de l'aéroport de Bandar Salam et du dépôt pétrolier avaient été lancés. Mais, par malchance, ces projets ne sont jamais arrivés à leur terme. Ils sont restés à l'état de chantiers inachevés, alimentant la frustration d'une population qui se sentait oubliée.





Mohéli aujourd'hui : la soif et l'isolement





Aujourd'hui, le problème s'est aggravé. L'augmentation de la population dans les villes et les villages a rendu la question de l'eau encore plus critique. Comment parler de développement quand une île entière peine à s'approvisionner en eau ? Comment parler d'égalité quand Mohéli reste sans port moderne, sans aéroport pleinement opérationnel et sans *dépôt pour stocker son essence ?





Le régime d'Azali semble prendre le problème à bras-le-corps





C'est là que mon point de vue change. En observant ce qui se passe sur le terrain, on constate que le régime du Président Azali Assoumani se focalise réellement sur ces problèmes historiques.

Les signes sont visibles :





Le Port de Mboigoma Les travaux sont déjà en chantier. Le dépôt d'hydrocarbures Les visites des bailleurs de fonds sur le site des citernes montrent que le dossier n'est plus abandonné. C'est une question de souveraineté et de prix pour les Mohéliens. L'énergie solaire et l'aéroport L'installation de panneaux solaires de haute capacité pour alimenter toute l'île en énergie solaire, et l'implication annoncée de l'ASECNA pour prendre en charge l'aéroport de Bandar Salam, sont des preuves concrètes que l'Etat veut enfin doter Mohéli d'infrastructures aux normes.





Une satisfaction possible avant la fin du régime





Face à ces chantiers en cours, on peut raisonnablement affirmer que d'ici la fin du régime du Président Azali, Mohéli sera enfin satisfaite sur ses revendications vieilles de plus de 30 ans.

Mohéli n'a jamais demandé de privilège. Elle a seulement demandé à être traitée comme les autres îles.





Si ces projets aboutissent, ce ne sera pas seulement une victoire pour un régime, mais une victoire pour la justice et l'unité nationale.





Elhadad Mohamed

Journaliste MOGOZI FM