L'ultime porte de sortie de Salim Hafi : la stratégie de la dernière chance avant le 26 novembre. À l’approche du délibéré fatidique du 26 novembre, l

L'ultime porte de sortie de Salim Hafi : la stratégie de la dernière chance avant le 26 novembre







Le piège des deux plaintes croisées s’est refermé sur Mahamoud Salim Hafi : « il est cuit, il est fini !? » SAUF Si Salim Hafi dispose réellement des preuves concrètes. Dans ce cas, une note en délibéré peut forcer les magistrats à regarder les preuves dans le secret du tribunal. Le piège des deux plaintes croisées s’est refermé sur Mahamoud Salim Hafi : « il est cuit, il est fini !? » SAUF Si Salim Hafi dispose réellement des preuves concrètes. Dans ce cas, une note en délibéré peut forcer les magistrats à regarder les preuves dans le secret du tribunal.





LE PIÈGE DU 26 NOVEMBRE : SALIM HAFI FACE AU SCÉNARIO SECRET DE LA CRC ET D'EXIM BANK





La note en délibéré : L'arme secrète de la défense contre le piège des deux plaintes croisées de la Crc - Exim Bank !? La bataille des anciens de la Crc n'est peut-être pas tout à fait finie.

Décryptage exclusif d'un bras de fer historique.





À l’approche du délibéré fatidique du 26 novembre, les coulisses de l'affaire Mahamoud Salim Hafi révèlent une redoutable machination à double détente. Entre le bâillon du contrôle judiciaire et la menace d'un effacement politique programmé pour 2029, l'ancien ministre fait face aux deux mâchoires d'un piège judiciaire hautement calculé. Pourtant, une ultime carte procédurale reste entre ses mains pour faire sauter le verrou du silence. Décryptage exclusif d'un bras de fer historique.





Le piège des deux plaintes croisées s’est potentiellement refermé sur Mahamoud Salim Hafi. Condamné à l'euro symbolique le 26 novembre, puis privé de l'accès au juge d'instruction par un retrait de plainte tactique d'Exim Bank : le plan de Youssouf Mohamed Ali (Bélou) et de la trésorière Najda semble parfait (masiwa-comores.com). Pourtant, l'ex-ministre et cofondateur de la CRC dispose encore d'une ultime porte de sortie juridique pour faire sauter le verrou.





La note en délibéré : L'arme secrète de la défense





La bataille n'est pas tout à fait finie. Avant le verdict du 26 novembre, les avocats de Salim Hafi ont la possibilité légale de déposer une note en délibéré assortie d’une demande de réouverture des débats. Et contrairement aux idées reçues, la défense n'a pas besoin d'attendre la levée de son contrôle judiciaire pour abattre cette carte.





Le coup de maître consiste à transmettre les preuves matérielles des flux financiers directement sur le bureau du président du tribunal, à l'abri des regards. Le contrôle judiciaire interdit la divulgation publique des données bancaires, mais remettre ces pièces confidentiellement à un juge, sous le sceau du secret judiciaire, est un acte légalement protégé [comoresinfos]. En agissant ainsi, Salim Hafi contourne le bâillon médiatique tout en mettant les juges face à leurs responsabilités constitutionnelles : comment le condamner pour diffamation alors que les preuves de la « machine à laver » financière sont sous les yeux du tribunal ?





Je dois le dire aujourd'hui car demain il sera trop tard :





Une affaire interne concernant la CRC et la gestion d'une prétendue « machine à laver » financière a été transformée par magie pour devenir « l’affaire Exim Bank contre Salim Hafi » [mayottehebdo]. Lors de l'étrange audience du 22 octobre, c'est d'ailleurs l'avocat de Bélou, et non le juge, qui a exigé les preuves, prédisant la prison immédiate. Mais en grand connaisseur du système, Salim Hafi a esquivé le piège. Avec sa réplique cinglante « Vas demander à Bélou », il a maintenu ses accusations sans commettre le faux-pas juridique de divulguer publiquement des données confidentielles, ce qui aurait brisé son contrôle judiciaire actuel et entraîné son incarcération instantanée.





En attendant un procès sur le fond qui n'arrivera peut-être jamais, Mahamoud Salim Hafi se retrouve sous contrôle judiciaire éternel et dans l'obligation de se taire. Ni jugé, ni condamné, il ne pourrait plus faire de la politique, mener campagne pour 2029, ni parler de ce scandale financier. C’est le complot par le silence orchestré par ce « renouveau CRC » sans boussole politique et qui, en réalité n’est autre que l’équipe Mamadou 2016.





Conclusion du Camarade Mrimdu :





Le mirage du sursis à statuer ou l'arbitrage final ?!





Tout l'enjeu du délibéré fixé au 26 novembre repose désormais sur une question fondamentale : le tribunal choisira-t-il d'appliquer une logique de sursis en attendant que l'instruction d'Exim Bank sur le fond des comptes soit bouclée, ou le juge du 26 novembre se déclarera-t-il libre de condamner immédiatement l'ex-ministre pour diffamation ?





Si la justice décide d'ignorer l'interdépendance des dossiers pour frapper sur la forme, le piège se refermera définitivement : les secrets financiers resteront au coffre, les véritables concernés disparaîtront des radars pénaux, et la CRC renouveau qui n'est autre que l’ancien équipe Mahamoud obtiendra l'inscription d'une peine au casier de Salim Hafi pour l'écarter de 2029.

À moins que la défense ne mène de front ses deux combats :





Transmettre la vérité financière dans le secret du délibéré tout en exigeant parallèlement la levée de son contrôle judiciaire pour reprendre sa liberté de parole.





Les anciens de la CRC n'ont pas dit leur dernier mot face aux apprentis du parti. Les paris sont ouverts !





Mrimdu