Disparus en mer depuis le 17 septembre : l’embarcation des deux pêcheurs retrouvée à Ngazidja

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0 0 29 octobre 2026 2026-10-29T14:10:00+01:00 Modifier ce post

Disparus en mer depuis le 17 septembre : l’embarcation des deux pêcheurs retrouvée à Ngazidja. En attendant d’éventuelles nouvelles, la communauté de.

Disparus en mer depuis le 17 septembre : l’embarcation des deux pêcheurs retrouvée à Ngazidja


Disparus en mer depuis le 17 septembre : l’embarcation des deux pêcheurs retrouvée à Ngazidja

Les deux pêcheurs de Hoani, Hatimou Mikidadi et Baboira, portés disparus en mer depuis le 17 septembre 2026, restent introuvables. Leur embarcation a été retrouvée ce jeudi 29 octobre à Bangoi, sur l’île de Ngazidja, sans personne à bord, plongeant leurs familles et leurs proches dans une profonde tristesse.

Selon les informations communiquées par leurs familles, une prière mortuaire est prévue ce vendredi 30 octobre, après la prière du vendredi (Jumua), à la grande mosquée de Hoani. Cette annonce intervient alors que les circonstances de leur disparition demeurent inconnues.

En attendant d’éventuelles nouvelles, la communauté de Hoani reste éprouvée par cette disparition tragique. En ces moments douloureux, les pensées vont aux familles et aux proches des deux pêcheurs.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Qu’Allah leur accorde Sa miséricorde et apporte patience et réconfort à leurs familles.

Source : Hoani Matin

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