Diplomatie souveraine : non, le président Azali ne monte pas sur deux chevaux. Dire non à la France quand il le faut ne signifie pas dire oui à Moscou

DIPLOMATIE SOUVERAINE : NON, LE PRÉSIDENT NE MONTE PAS SUR DEUX CHEVAUX







L'accusation est commode, mais elle ne résiste pas à l'analyse. Dire que le Chef de l'État comorien agit sous influence russe, ou qu'il serait manipulé et instrumentalisé par Moscou, c'est confondre ouverture diplomatique et soumission. C'est surtout méconnaître ce qu'est aujourd'hui la diplomatie comorienne. L'accusation est commode, mais elle ne résiste pas à l'analyse. Dire que le Chef de l'État comorien agit sous influence russe, ou qu'il serait manipulé et instrumentalisé par Moscou, c'est confondre ouverture diplomatique et soumission. C'est surtout méconnaître ce qu'est aujourd'hui la diplomatie comorienne.





La véritable souveraineté ne consiste pas à rester isolé ni à se contenter d'une seule tutelle historique. Elle consiste à diversifier ses partenaires pour défendre, partout, les intérêts du pays. C'est exactement ce que fait le Président.





Ouvrir un dialogue avec la Russie, comme avec la Turquie, la Chine, les Émirats ou l'Union européenne, n'est pas un acte d'allégeance. C'est un acte de responsabilité. Dans un monde multipolaire, un petit pays insulaire comme les Comores ne peut pas se permettre de mettre tous ses œufs dans le même panier. Aller chercher des bourses, des formations, des investissements dans l'énergie, la santé et la sécurité maritime, où qu'ils se trouvent, c'est servir le peuple comorien.





Dire non à la France quand il le faut ne signifie pas dire oui à Moscou les yeux fermés. Cela signifie simplement que Moroni décide seul. Le Chef de l'État n'a jamais caché sa volonté de bâtir une diplomatie indépendante, ni à la remorque de Paris, ni sous influence de Moscou. Une diplomatie qui juge chaque partenariat à l'aune d'un seul critère : est-ce bon pour les Comores ?





Parler de marionnette, c'est nier l'évidence. Les décisions prises ces dernières années, sur la gouvernance, la défense de notre zone maritime ou la représentation de notre pays dans les instances internationales, ont toutes été prises à Moroni, et pour Moroni.





Notre pays n'a pas besoin d'un maître, d'où qu'il vienne. Et c'est précisément parce qu'il n'en veut aucun que son Président multiplie les partenaires, au lieu de subir l'histoire.





Elhadad Mohamed, journaliste Mogozi fm