Cybercriminalité : Les Comores franchissent une étape décisive à Chongqing

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0 0 31 octobre 2026 2026-10-31T17:38:00+01:00 Modifier ce post

Cybercriminalité : Les Comores franchissent une étape décisive à Chongqing pour la création de l’IACF Chongqing (Chine). Grâce à l’accompagnement et a

Cybercriminalité : Les Comores franchissent une étape décisive à Chongqing pour la création de l’IACF Chongqing (Chine)


Cybercriminalité : Les Comores franchissent une étape décisive à Chongqing

Dans la continuité du coup d’envoi donné le mois dernier par son excellence le Ministre de l’Intérieur, Monsieur MOHAMED Ahmed Assoumani, l’Union des Comores a franchi une étape clé dans le processus d'adhésion à l’Alliance Internationale contre la Fraude Télécom et la Cybercriminalité (IACF).

Du 26 au 30 octobre 2026, la délégation comorienne conduite par son excellence Monsieur Maoulana CHARIF, Ambassadeur des Comores en République Populaire de Chine, accompagné de M. Kaissane NASSIF, Directeur Général de la Police et de Sûreté Nationale, et du Conseiller Technique du Ministre a pris une part active aux négociations de la Convention constitutive à Chongqing.

Grâce à l’accompagnement et au soutien du Ministère de la Sécurité Publique de la République Populaire de Chine, les représentants comoriens ont pu porter efficacement la voix du pays. Après d’intenses échanges, le texte final de la Convention a été validé le 29 octobre 2026, ouvrant la voie à la procédure de signature finale.

Au cours des travaux, la partie comorienne s'est illustrée par des interventions ciblées en faveur des pays en développement :

  • Souplesse financière : Plaidoyer pour la flexibilité et l'exonération des cotisations afin de ne pas pénaliser les économies vulnérables.
  • Équité institutionnelle : Exigence d'une représentation équitable de l'Afrique au sein des instances dirigeantes.
  • Sécurité juridique : Distinction nette entre difficultés économiques temporaires et défaut de paiement volontaire.

Cette adhésion renforcera significativement la sécurité du territoire comorien grâce à :

  • Un accès direct au partage international de renseignements stratégiques et opérationnels ;
  • Des programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités opérationnelles pour la Police Nationale ;
  • Des outils modernes pour protéger les citoyens contre les escroqueries numériques et l'usage malveillant de l'intelligence artificielle.

Par cette action diplomatique majeure, le Ministère de l’Intérieur réaffirme son engagement à prémunir le pays contre les menaces cybernétiques émergentes.

Service de Communication
Ministère de l'intérieur

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