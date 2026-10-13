À Kampala, les Comores valorisent leur expertise en matière de gestion des catastrophes. Le Mali, le Burundi, la République démocratique du Congo, l’A

À Kampala, les Comores valorisent leur expertise en matière de gestion des catastrophes





KAMPALA, Ouganda, 13 octobre (Triple A).







Invités à présenter leur expérience aux côtés de plusieurs pays africains, les Comores pourraient accueillir un centre régional de gestion des catastrophes. Une perspective qui renforcerait leur contribution aux mécanismes de coopération régionale en matière de prévention et de réponse aux situations d’urgence. Invités à présenter leur expérience aux côtés de plusieurs pays africains, les Comores pourraient accueillir un centre régional de gestion des catastrophes. Une perspective qui renforcerait leur contribution aux mécanismes de coopération régionale en matière de prévention et de réponse aux situations d’urgence.





La première Conférence des chefs d’état-major consacrée aux opérations militaires autres que la guerre ouvre de nouvelles perspectives de coopération pour les Comores. À Kampala, le colonel Rafick Abdallah, directeur général de la Sécurité civile, a présenté l’expérience comorienne en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, un enjeu majeur pour un archipel exposé aux risques cycloniques, aux inondations et aux aléas liés à l’activité volcanique du Karthala.





À cette occasion, la délégation comorienne a mis en avant une approche intégrée de la gestion des crises, fondée selon le colonel Rafick "sur l’anticipation des risques, la préparation des dispositifs de secours, la coordination des interventions et la protection des populations."





Le Mali, le Burundi, la République démocratique du Congo, l’Angola et le Kenya ont été invités à s’informer sur l’expérience comorienne. Dans le prolongement de ces échanges, une visite de l’Université de la défense du Kenya aux Comores est prévue avant la fin de l’année 2026.





Cette démarche vise à favoriser le partage d’expériences et le développement de la coopération technique entre les pays confrontés aux enjeux de prévention, de préparation et de gestion des catastrophes.





La principale perspective évoquée dans le cadre de cette coopération concerne une proposition de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Force en attente de l’Afrique de l’Est (EASF) visant à établir aux Comores un centre régional dédié à la gestion des catastrophes.





Si elle se concrétise, cette initiative pourrait confier à l’archipel un rôle accru dans le renforcement des capacités régionales, notamment en matière de formation des personnels, de partage d’expertise et de coordination des mécanismes de réponse aux situations d’urgence.





Pour les autorités comoriennes, un tel projet représenterait une occasion de consolider les capacités nationales, de développer des programmes de formation spécialisés et de renforcer la coopération avec les partenaires régionaux. Sa mise en œuvre nécessiterait toutefois la définition d’un mandat institutionnel précis, la mobilisation de ressources humaines et financières suffisantes ainsi que des engagements pérennes des partenaires.





Les échanges de Kampala mettent également en lumière la contribution des forces armées aux opérations de soutien aux populations en situation de crise. Leurs moyens logistiques, leurs capacités de projection et leur organisation opérationnelle peuvent compléter les dispositifs de protection civile, dans le respect des attributions des autorités compétentes.





Aux Comores, le renforcement des capacités opérationnelles des services d’incendie et de secours constitue un enjeu prioritaire. L’amélioration des équipements, la formation des personnels et l’adaptation des moyens d’intervention aux risques identifiés sont essentielles pour accroître l’efficacité du dispositif national de réponse aux catastrophes.





Dans un archipel particulièrement exposé aux aléas naturels, la préparation opérationnelle et la rapidité d’intervention demeurent des composantes essentielles de la sécurité des populations.





La participation du colonel Rafick Abdallah à cette conférence revêt ainsi une dimension à la fois technique et diplomatique. Au-delà de la présentation de l’expérience nationale, elle ouvre des perspectives de coopération susceptibles de renforcer la contribution des Comores aux dispositifs régionaux de prévention et de gestion des crises.





La concrétisation de ces perspectives dépendra désormais de la formalisation des partenariats, de la définition des responsabilités, de la mobilisation des financements et de la mise en place de programmes opérationnels.





Ali Amir Ahmed alias Triple A