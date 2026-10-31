"55 000 ménages vulnérables désormais soutenus aux Comores". À travers des transferts monétaires, un accompagnement et des formations, le Projet sout

M. IBRAHIM AHAMADA, COORDONNATEUR DU PROJET MAYENDELEYO : "55 000 MÉNAGES VULNÉRABLES DÉSORMAIS SOUTENUS AUX COMORES"







Projet de Filets Sociaux de Sécurité Résilients et Réactifs aux Chocs Projet de Filets Sociaux de Sécurité Résilients et Réactifs aux Chocs





Mogozi FM a rencontré Mr Ibrahim AHAMADA, responsable du Projet Mayendeleyo, pour parler de l'impact de ce projet financé par la Banque Mondiale aux Comores.





1. Pouvez-vous présenter le projet de protection sociale financé par la Banque Mondiale et son objectif principal aux Comores ?





Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité Résilients et Réactifs aux Chocs (PFSS-RRC), communément appelé Projet Mayendeleyo, est une initiative du Gouvernement de l'Union des Comores, financée par la Banque mondiale, qui vise à renforcer la protection sociale des ménages pauvres et vulnérables.





À travers des transferts monétaires, un accompagnement et des formations, le Projet soutient les bénéficiaires à satisfaire leurs besoins essentiels, à préserver la santé et l'éducation de leurs enfants et à renforcer leur résilience face aux chocs économiques et climatiques. Il favorise également leur autonomisation financière, notamment par le développement d'activités génératrices de revenus et la création d'opportunités d'emploi durables.





Son objectif principal est ainsi de réduire la pauvreté et la vulnérabilité tout en renforçant la capacité des ménages à faire face aux crises et à construire des moyens de subsistance durables.





2. Qui sont les bénéficiaires prioritaires et sur quels critères sont-ils choisis ?





Les bénéficiaires prioritaires du projet Mayendeleyo sont les ménages pauvres et vulnérables résidant dans les zones d'intervention du projet. Leur sélection repose sur des critères d'éligibilité préétablis en référence aux données et aux indicateurs socioéconomiques de l'INSEED, afin d'évaluer leur niveau de pauvreté et de vulnérabilité.





Le processus de ciblage s'appuie sur des enquêtes digitalisées permettant de collecter les informations des ménages en temps réel, via une application dédiée. Les données recueillies servent à identifier les ménages répondant aux critères d'éligibilité. Les listes provisoires sont ensuite validées par les comités de protection sociale locaux et, si nécessaire, vérifiées sur le terrain par les équipes du projet afin de garantir un ciblage équitable et transparent des ménages. L'objectif est d'orienter l'aide vers les familles qui en ont le plus besoin.





3. Combien de ménages sont actuellement couverts, île par île ?





Depuis sa mise en œuvre en juillet 2023, le Projet Mayendeleyo a couvert 40 010 ménages dans le cadre des transferts monétaires sociaux, répartis comme suit : 19 882 à Ngazidja, 16 813 à Ndzouani et 3 315 à Mwali.





A ces bénéficiaires s'ajoutent 4 327 ménages ayant reçu des transferts monétaires à la suite des inondations Hidaya : 412 à Ngazidja, 3 286 à Ndzouani et 629 à Mwali.





En octobre 2026, dans le cadre du financement additionnel du projet, 15 000 nouveaux ménages bénéficient également de transferts monétaires non conditionnels, portant la couverture totale à 55 000 ménages : 23 483 à Ngazidja, 26 742 à Ndzouani et 4 785 à Mwali. Cette extension vise à renforcer la résilience des ménages vulnérables face aux conséquences de la crise au Moyen-Orient et aux effets croissants du changement climatique.





4. Quelle est la nature de l'aide (montant, fréquence, mode de paiement) et comment garantissez-vous la transparence ?





L'aide du projet Mayendeleyo combine des transferts monétaires et un accompagnement adapté aux différents programmes, notamment Ubasaua (ARIEP) et Uhifadhu (ACTR). Pour les transferts monétaires sociaux, chaque ménage reçoit 75 000 KMF en trois versements de 25 000 KMF. Les appuis à la création d'emplois comme les activités génératrices de revenus et les activités Argent contre travail résilient répondent à des modalités propres à chaque programme. Ils s'accompagnent de formations techniques, de gestion financière et de séances de sensibilisation pour un changement de comportement positif.





Les paiements sont effectués sur les comptes des bénéficiaires via les structures partenaires, notamment par mobile money favorisant ainsi l'inclusion financière. La transparence repose sur la vérification des listes, la traçabilité des versements, le rapprochement des paiements et plus important : le traitement des réclamations dans le cadre du Mécanisme de gestion des plaintes (MGP).





5. Quels sont les résultats concrets déjà visibles pour les familles et les principaux défis rencontrés ?





Des progrès sont réalisés en matière d'inclusion sociale et financière : Plus de 67% des bénéficiaires ont obtenu leur première carte nationale d'identité grâce au projet Mayendeleyo, tandis que 92% ont pu accéder aux services financiers à travers l'ouverture de comptes et les solutions de mobile money.





Et grâce aux formations dispensées, aux mesures d'accompagnement, aux programmes Ubasaua (Activités de Résilience et d'Inclusion Économique ARIEP) et Uhifadhu (Argent contre Travail Résilient ACTR), 19 340 ménages vulnérables dont 15 625 femmes développent des activités génératrices de revenus. Ils accèdent ainsi à l'emploi tout en renforçant leur résilience économique, leur autonomie et leur capital humain.





Ces initiatives contribuent au renforcement de leur autonomie économique, à la constitution d'une épargne et à l'amélioration de leur capacité à couvrir les dépenses essentielles, notamment la scolarité des enfants et les soins de santé. Les activités agricoles et d'élevage soutenues renforcent également leurs moyens de subsistance.





Le principal défi reste la pérennisation de ces acquis : accompagner les ménages dans la consolidation de leurs activités afin qu'ils puissent maintenir leurs revenus et leur autonomie au-delà de l'appui du Projet.





6. Que se passera-t-il à la fin du financement et quel est votre message aux Comoriens dans le besoin ?





La fin du financement doit être préparée avec les bénéficiaires afin de garantir la pérennité des acquis et la poursuite de leurs activités économiques. L'organisation en groupements ou en coopératives constitue une piste pour mutualiser les moyens, renforcer l'entraide et faciliter la commercialisation des produits. Cette démarche doit s'appuyer sur les capacités et les besoins des bénéficiaires.





Dans cette perspective, le Projet Mayendeleyo redynamise les jardins potagers communautaires, initie les bénéficiaires aux opportunités de l'économie bleue et renforce leurs connaissances en matière de conservation et de transformation des produits frais. L'objectif est de mieux les outiller pour diversifier leurs activités, valoriser leurs productions et développer des sources de revenus durables.





Aux familles en difficulté, notre message est de se rapprocher des équipes du projet pour obtenir des informations fiables sur les conditions d'accès aux appuis et les possibilités d'accompagnement. Aux bénéficiaires, nous recommandons de mettre à profit les formations reçues, de gérer leurs ressources avec prudence et de préparer dès maintenant la continuité de leurs activités.





Interview exclusive réalisée pour Mogozi FM