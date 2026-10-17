17 buts marqués en 5 rencontres : le FC Comores Bressuire toujours bien installé en tête. Pour le reste, la situation n’évolue guère, Steven Bourgeois

Meilleure attaque de la poule de D1, le FC Comores Bressuire possède aussi les deux meilleurs buteurs après cinq journées de disputées.







Avec 17 buts marqués en cinq rencontres de championnat, le FC Comores Bressuire, promu en D1, réalise un début de saison tonitruant sur le plan offensif. À l’instar du dernier succès en date, décroché face à Celles-Verrines dimanche 25 octobre 2026 sur le score de 4-2. Avec 17 buts marqués en cinq rencontres de championnat, le FC Comores Bressuire, promu en D1, réalise un début de saison tonitruant sur le plan offensif. À l’instar du dernier succès en date, décroché face à Celles-Verrines dimanche 25 octobre 2026 sur le score de 4-2.





Logiquement, le club est bien représenté au Soulier d’or, le classement des buteurs de D1 (*). Buteur, Fahardine Boina Ibrahim est ainsi le leader, avec six réalisations, une petite longueur devant son coéquipier Nassurdine Idari, lui aussi buteur ce week-end.









Pour le reste, la situation n’évolue guère, Steven Bourgeois Paul (Pays Maixentais) et Mathis Delaune (Nueillaubiers) étant restés muets lors de leurs matchs respectifs. Auteur d’un doublé avec le Pays Néo Créchois face à l’équipe 3 de Thouars, Lucas Boucard fait une entrée remarquée.





Leader, l’Union Sud Deux-Sèvres mise plutôt sur le collectif, avec déjà trois éléments (Maxime Arnault, Gaëtan Brand et Davy Sicard) à deux buts.





Le classement

6 buts : Fahardine Boina Ibrahim (FC Comores Bressuire).

5 buts : Nassurdine Idari (FC Comores Bressuire).

4 buts : Steven Bourgeois Paul (Pays Maixentais).

3 buts : Mathis Delaune (Nueillaubiers).

2 buts : Ahmed Abdoul Anzize (FC Comores Bressuire), Maxime Arnault (Union Sud Deux-Sèvres), Mathis Auger (Pays de l’Ouin), Adrien Baudry (Terves), Nathan Benet (Nueillaubiers), Gaëtan Brand (Union Sud Deux-Sèvres), Lucas Boucard (Pays Néo Créchois), Thomas Boullais (Nueillaubiers), Julian Gorry (Thouars 3), Hugo Million (Inter Bocage), Enzo Mona (Saint-Varent Pierregeay), Kévin Nicole (Celles-Verrines), Davy Sicard (Union Sud Deux-Sèvres), Simon Talineau (Pays de l’Ouin), Damon Thibaudeau (Pays Néo Créchois).

(*) Le classement est établi à partir des feuilles de match.





La Nouvelle République