Vladimir Poutine nomme un nouvel ambassadeur de Russie aux Comores

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0 0 04 septembre 2026 2026-09-04T22:53:00+02:00 Modifier ce post

Vladimir Poutine nomme un nouvel ambassadeur de Russie aux Comores. En juillet, le ministère russe des Affaires étrangères avait indiqué que le proces

Vladimir Poutine nomme un nouvel ambassadeur de Russie aux Comores

Le président russe Vladimir Poutine a nommé Vadim Barabanov ambassadeur de Russie aux Comores, relevant de ce poste, exercé par cumul, Andreï Andreïev. Les décrets correspondants ont été publiés le 4 septembre sur le portail de l’information juridique.

« Nommer Barabanov Vadim Leonidovitch Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de l’Union des Comores », indique le décret.

M. Barabanov travaille au sein du ministère des Affaires étrangères depuis 1993. Il possède une grande expérience au sein de l’administration centrale et à l’étranger.

En août, M. Poutine avait nommé Arthur Lioukmanov nouvel ambassadeur de Russie en Égypte.

En juillet, le ministère russe des Affaires étrangères avait indiqué que le processus d’ouverture des ambassades de Russie en Gambie, au Togo et aux Comores, annoncé par le ministre Sergueï Lavrov, était à un stade avancé et serait achevé après la résolution des questions techniques.

Maria Safonova

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