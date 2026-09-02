Royal Air : Arrivée d'un nouvel appareil d'une capacité de 100 places

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 02 septembre 2026 2026-09-02T11:00:00+02:00 Modifier ce post

Royal Air : Arrivée d'un nouvel appareil d'une capacité de 100 places. La bête est là ! Une nouvelle étape, une nouvelle ambition et surtout, une imme

Royal Air : Arrivée d'un nouvel appareil d'une capacité de 100 places


Royal Air : Arrivée d'un nouvel appareil d'une capacité de 100 places

"ROYAL AIR FAIT SON ENTRÉE SUR LE TARMAC !

Notre Fokker 100, d’une capacité de 100 places, a fièrement foulé le tarmac de l’Aéroport international Prince Said Ibrahim arborant les magnifiques couleurs de Royal Air. La bête est là ! Une nouvelle étape, une nouvelle ambition et surtout, une immense fierté pour toute notre équipe.

Merci à toutes celles et ceux qui nous font confiance et qui accompagnent Royal Air dans cette belle aventure." Silim Mourid Ben Abdou, Directeur adjoint de Royal Air Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières