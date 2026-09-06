Les Émirats arabes unis inaugurent trois centrales solaires aux Comores

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0 0 06 septembre 2026 2026-09-06T18:45:00+02:00 Modifier ce post

Les Émirats arabes unis inaugurent trois centrales solaires aux Comores. Ces trois centrales contribueront à produire environ 33,75n gigawattheures d’

Les Émirats arabes unis inaugurent trois centrales solaires aux Comores

Moroni-(SANA)– Les Émirats arabes unis ont inauguré trois centrales solaires photovoltaïques aux Comores, dans le but de renforcer la sécurité énergétique et de soutenir la transition vers des sources d’énergie plus durable.

L’agence de presse émiratie (WAM) a rapporté dimanche que le projet comprend des stations d’une capacité installée totale d’environ 20 mégawatts, en plus de systèmes de stockage d’énergie par batterie d’une capacité de 16 mégawatt et 8 mégawatts sur les îles de Grande Comore et d’Anjouan, et environ 30 kilomètres de lignes électriques aériennes moyenne tension de 20 kilovolts.

Ces trois centrales contribueront à produire environ 33,75n gigawattheures d’électricité propre par an, répondant aux besoins d’environ 17 500 foyers et évitant l’émission d’environ 20 900 tonnes de dioxyde de carbone par an.

Les Comores sont confrontées à des défis croissants dans le secteur de l’électricité, la demande en électricité atteignant 254 gigawattheures, contre une disponibilité réelle de 150 gigawattheures.

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