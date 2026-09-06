Fahmi Saïd Ibrahim : le risque d’un nouveau naufrage politique ? À force de parcourir le pays sans parvenir à transformer cette présence en véritable.

Fahmi Saïd Ibrahim : le risque d’un nouveau naufrage politique ?







J’avoue avoir une certaine inquiétude face à la manière dont se construit aujourd’hui la politique de Maître Fahmi Saïd Ibrahim. Cette inquiétude n’est pas dirigée contre l’homme, mais contre une stratégie politique qui, à mes yeux, risque de reproduire les erreurs du passé. J’avoue avoir une certaine inquiétude face à la manière dont se construit aujourd’hui la politique de Maître Fahmi Saïd Ibrahim. Cette inquiétude n’est pas dirigée contre l’homme, mais contre une stratégie politique qui, à mes yeux, risque de reproduire les erreurs du passé.





L’histoire politique comorienne nous a déjà offert un précédent au sein de la famille Saïd Ibrahim. Nous avons connu Saïd Ali Kemal '' Chuma'', qui a sillonné les différentes îles des Comores, allant à la rencontre des populations et portant, pendant des années, l’ambition d’accéder au pouvoir. Pourtant, malgré son parcours et sa présence politique, il n’a jamais réussi à franchir cette dernière étape.





Aujourd’hui, je vois chez Fahmi Saïd Ibrahim certains signes qui me rappellent ce précédent.





Va-t-il connaître le même destin politique ?





Je ne le souhaite évidemment pas. Mais la politique ne pardonne pas toujours les stratégies qui manquent de renouvellement. On peut avoir un grand nom, une expérience, des compétences, une capacité à prendre la parole et une connaissance profonde des affaires publiques. Mais cela ne suffit pas nécessairement pour conquérir le pouvoir.





Le pouvoir, dans une démocratie, se construit avec le peuple.





Il faut savoir écouter, rassembler, créer une dynamique, comprendre les attentes des jeunes, des travailleurs, des agriculteurs, de la diaspora et de toutes ces catégories de Comoriens qui attendent depuis longtemps un véritable changement.





À force de parcourir le pays sans parvenir à transformer cette présence en véritable adhésion populaire, un homme politique peut finir par devenir une figure permanente de l’opposition : respectée, connue, parfois même incontournable, mais toujours éloignée du pouvoir.





C’est là que se trouve mon inquiétude pour Fahmi Saïd Ibrahim.





Je ne souhaite pas le voir devenir un éternel candidat au pouvoir, condamné à regarder passer les générations politiques sans jamais parvenir à concrétiser son ambition.





Quant à l’idée d’arriver au pouvoir par un coup d’État, elle ne peut évidemment pas constituer une véritable solution. Le pouvoir obtenu par la force ne peut remplacer la légitimité populaire.





Le véritable défi de Fahmi Saïd Ibrahim est donc ailleurs : réussir à convaincre le peuple comorien.





S’il veut éviter de connaître le même destin politique que Chuma Saïd Ibrahim, il lui faudra peut-être revoir sa manière de faire de la politique, renouveler son discours, élargir son rassemblement et surtout démontrer aux Comoriens qu’il ne cherche pas simplement à accéder au pouvoir, mais qu’il possède un projet capable de transformer réellement le pays.





L’histoire politique des Comores est encore en train de s’écrire.





Et pour Fahmi Saïd Ibrahim, la question demeure entière :





sera-t-il celui qui réussira enfin à franchir la dernière marche, ou rejoindra-t-il la longue liste des hommes politiques comoriens qui ont passé leur vie à chercher le pouvoir sans jamais parvenir à l’obtenir par les urnes ?





ISMAEL De Charif