Corruption - District Oichili-Dimani : les énormes sanctions que risque Nouvelle Force de Maoueni Dimani

Football - Une affaire de corruption touche le district de Oichili Dimani obligeant la Ligue de Football de Ngazidja à suspendre tous les ma...



Football - Une affaire de corruption touche le district de Oichili Dimani obligeant la Ligue de Football de Ngazidja à suspendre tous les matchs impliquant Nouvelle Force de Maoueni, à la suite des décisions rendues par la Commission Nationale de Recours. Football - Une affaire de corruption touche le district de Oichili Dimani obligeant la Ligue de Football de Ngazidja à suspendre tous les matchs impliquant Nouvelle Force de Maoueni, à la suite des décisions rendues par la Commission Nationale de Recours.





Deux responsables du district sont dans le viseur. Ils sont soupçonnés d’avoir reçu de l’argent afin de favoriser Nouvelle Force de Maoueni. Des entraîneurs de clubs auraient reçu des Pots de vin de la part de Nouvelle Force. D’après un responsable de la Ligue, si les soupçons de corruption sont avérés, le club de Maoueni Dimani risque une grosse amende et une suspension voire une rétrogradation administrative. Et plus encore, le district de Oichili Dimani risque de ne pas avoir de représentant.





Pour comprendre l’histoire, voici ce que nos confrères de Sport Bambao ont pu obtenir :





«Maître Djamal El-dine appelle la ligue à tenir compte de la décision de la CNR







Contacté par Sports Bambao, Maître Djamal El-dine Bacar, conseiller du 𝗙𝗖 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲, estime que la Ligue de Ngazidja doit se conformer aux décisions rendues par les instances juridictionnelles et en tirer les conséquences dans la poursuite de la compétition. « 𝐋𝐚 𝐝é𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐍𝐑 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐨𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩é𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐝é𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧», affirme-t-il. Contacté par Sports Bambao, Maître Djamal El-dine Bacar, conseiller du 𝗙𝗖 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲, estime que la Ligue de Ngazidja doit se conformer aux décisions rendues par les instances juridictionnelles et en tirer les conséquences dans la poursuite de la compétition. « 𝐋𝐚 𝐝é𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐍𝐑 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐨𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩é𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐝é𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧», affirme-t-il.





Selon nos informations, le président de ce district aurait déclaré que le procès-verbal de la première Commission d’homologation et de discipline ne sera pas publié.





Pour l’ancien président de la commission nationale de recours, la Ligue doit donc appliquer les décisions des instances juridictionnelles conformément aux règlements en vigueur, sous peine, selon lui, d’une saisine de la Commission d’Éthique pour des agissements qu’il considère comme contraires aux intérêts du football.





Maître Djamal El-dine dénonce par ailleurs ce qu’il considère comme des manœuvres préjudiciables aux équipes concernées « 𝐄𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐢𝐬, 𝐢𝐥 𝐲 𝐚 𝐝𝐞𝐬 𝐠𝐞𝐧𝐬 𝐪𝐮𝐢 œ𝐮𝐯𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐥 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 à 𝐜𝐞𝐬 é𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐬 é𝐠𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐠é𝐧é𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐭 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞. »





𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝗢𝗶𝗰𝗵𝗶𝗹𝗶-𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗶 : 𝗾𝘂𝗲 𝘀’𝗲𝘀𝘁-𝗶𝗹 𝗿é𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀𝘀é ? 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮𝗼 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁





Comme nous l’annoncions dans notre précédente publication, la Ligue de football de Ngazidja a officiellement annulé la rencontre qui devait opposer aujourd’hui Enfants des Comores à Nouvelle Force. Dans le même temps, tous les matchs de Nouvelle Force sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui a surpris les passionnés du ballon rond et suscité de nombreuses interrogations : 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁-𝗼𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃é à 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ?





Voici l’essentiel de ce que Sports Bambao a pu recueillir.





𝗗𝗲𝘀 𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗲 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁





Depuis plusieurs semaines, les tensions entre certains clubs et les responsables du District Oichili-Dimani se seraient intensifiées.





« Les problèmes entre les clubs et le district se sont multipliés », témoigne un responsable d’un club du District. Selon cette même source, le championnat aurait notamment été interrompu après la diffusion d’un message vocal provenant d’une personne qui ne serait ni joueur, ni responsable de club, ni officiel de la rencontre. « Nous, clubs du district, avons constaté que notre district se déchire et que les membres de l’exécutif ne parviennent plus à s’entendre », poursuit-il.





Le dossier Mlambavou - Nouvelle force au cœur des interrogations





Parmi les dossiers qui alimentent les interrogations figure la rencontre entre Mlambavou et Nouvelle Force.

Selon les informations recueillies par Sports Bambao, les rapports des officiels de cette rencontre seraient actuellement introuvables.





Lors de cette rencontre, un joueur de Nouvelle Force aurait reçu un carton jaune. Si cette sanction était confirmée et qu’elle entraînait une suspension, le joueur aurait alors pu être privé de la dernière journée du championnat.





Le FC Garde Score, qui devait affronter Nouvelle Force lors de cette dernière journée, aurait eu connaissance de cette éventuelle sanction et aurait déposé une réclamation après la rencontre. Selon nos informations, cette réclamation aurait été déposée au secrétariat de la Commission d’Homologation. Une démarche que le District aurait considérée comme non conforme aux dispositions réglementaires.





Pourquoi les PV sont-ils au centre du dossier ?

Le District aurait décidé de ne pas publier le PV de la Commission d’Homologation. La commission concernée aurait ensuite été dissoute avant la mise en place d’une nouvelle commission, qui aurait repris l’examen des différents dossiers et rendu de nouvelles décisions, finalement publiées par le District.





La Commission Nationale de Recours a finalement demandé la publication des PV de la première Commission d’homologation. Selon la CNR, et conformément aux dispositions réglementaires, le District n’est pas habilité à retenir ou à refuser la publication d’un PV de commission. Les décisions doivent être publiées afin de permettre aux parties concernées d’exercer, dans les délais prévus, les voies de recours prévues par les textes.





Ces différents dossiers placent désormais les instances du football de Ngazidja face à plusieurs questions : 𝙌𝙪𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝙙é𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙é𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙩 𝙉𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙁𝙤𝙧𝙘𝙚 ? 𝙌𝙪𝙚𝙡 𝙨𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙚 𝙨𝙤𝙧𝙩 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙤𝙪𝙡𝙚 𝘽 ? 𝙀𝙩 𝙨𝙪𝙧𝙩𝙤𝙪𝙩, 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙚𝙨 𝙢𝙚𝙨𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙨𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙥𝙧𝙞𝙨𝙚𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙚𝙩𝙩𝙧𝙚 𝙪𝙣𝙚 𝙞𝙨𝙨𝙪𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚 𝙖𝙪𝙭 𝙧è𝙜𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙚𝙩 𝙖𝙪𝙭 𝙙é𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥é𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 ? »



