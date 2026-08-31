Mohéli : le premier camion compacteur de l’île entre au service de la gestion des déchets

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 31 août 2026 2026-08-31T11:26:00+02:00 Modifier ce post

Mohéli : le premier camion compacteur de l’île entre au service de la gestion des déchets. Cette dotation intervient dans le cadre du projet « Conserv

Historique pour Mohéli : le premier camion compacteur de l’île entre au service de la gestion des déchets


Mohéli : le premier camion compacteur de l’île entre au service de la gestion des déchets

Aux côtés de cinq moto-bennes, ce camion compacteur de 10 tonnes renforcera la collecte et le transport des déchets dans quatre communes : Moimbassa, Fomboni, Mwali-Mdjini et Djando.

Cette dotation intervient dans le cadre du projet « Conservation de la biodiversité grâce à des solutions fondées sur la nature, piliers de l’économie bleue et verte dans l’Union des Comores » BGI Comores, financé par le Fonds pour l’environnement mondial (GEF) et mis en œuvre avec l’appui du PNUD Comores, en partenariat avec le Gouvernement de l’Union des Comores.

Mohéli : le premier camion compacteur de l’île entre au service de la gestion des déchets

Mais l’ambition va au-delà de la collecte. À travers le projet BGI, il s’agit d’accompagner progressivement Mohéli vers un système plus structuré et durable, intégrant collecte, transport, traitement, recyclage et valorisation des déchets, dans une logique d’économie circulaire. PNUD Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières