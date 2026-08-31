Football : la CAF homologue temporairement le stade de Malouzini

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 31 août 2026 2026-08-31T10:15:00+02:00 Modifier ce post

Football : la CAF homologue temporairement le stade de Malouzini. Les Comores pourront y recevoir la Namibie dans le cadre des éliminatoires de la Cou

Le stade de Malouzini homologué temporairement par la CAF


Football : la CAF homologue temporairement le stade de Malouzini

La Confédération africaine de football (CAF) accorde au stade de Malouzini « une homologation temporaire en Catégorie 3 », selon un courrier adressé à la Fédération de football des Comores (FFC).

Les Comores pourront y recevoir la Namibie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. CMM

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières