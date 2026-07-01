Faisons du 6 juillet 2026 une Journée pour la libération du président Sambi. Le 6 juillet 2026, l'Union des Comores célébrera le 51e anniversaire de s



À l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance des Comores, le 6 juillet 2026, nous appelons à faire de cette date une Journée nationale pour la libération du président Sambi et de tous les prisonniers politiques. Au-delà de la célébration de l'indépendance, cette journée doit être un moment de mobilisation en faveur de la justice, des libertés fondamentales, de l'État de droit À l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance des Comores, le 6 juillet 2026, nous appelons à faire de cette date une Journée nationale pour la libération du président Sambi et de tous les prisonniers politiques. Au-delà de la célébration de l'indépendance, cette journée doit être un moment de mobilisation en faveur de la justice, des libertés fondamentales, de l'État de droit





Faisons du 6 juillet 2026 une Journée nationale pour la libération du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et des prisonniers politiques





« Messieurs les Députés, je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir : Mayotte, Anjouan, Mohéli et Grande Comore....» Ahmed Abdallah Abdéremane, le 6 juillet 1975





Le 6 juillet 2026, l'Union des Comores célébrera le 51e anniversaire de son indépendance. Une indépendance qui reste inachevée, en raison, d'une part, de la présence de la France sur une partie de notre territoire nationale, Mayotte et, d'autre part, de la persistance de mécanismes hérités de la période coloniale, notamment sur le plan monétaire.





Lors du référendum du 22 décembre 1974, près de 96 % des Comoriens s'étaient prononcés en faveur de l'indépendance, avec l'espoir de conquérir la liberté, la souveraineté et de meilleures conditions de vie. Pourtant, depuis cette proclamation historique, le pays a traversé une succession de coups d'État et de crises politiques qui ont profondément fragilisé les institutions de la jeune nation.





Des présidences d'Ahmed Abdallah Abdéremane à celle d'Ali Soilihi Mtsachioi, puis jusqu'à la crise séparatiste de 1997 sous Mohamed Taki Abdoulkarim, les Comores ont oscillé entre des périodes d'ouverture démocratique et des régimes autoritaires. Les changements de pouvoir se sont souvent accompagnés d'une personnalisation de l'État, où les intérêts particuliers ont parfois pris le pas sur l'intérêt général.





Faute d'organisations politiques suffisamment solides pour structurer durablement la vie démocratique, chaque alternance a nourri des tensions et des frustrations. Cette situation a contribué à l'émergence du séparatisme, certains considérant que la prise de pouvoir constituait le principal moyen d'accéder aux ressources et aux responsabilités de l'État.





C'est dans ce contexte qu'est née la présidence tournante entre les îles, consacrée par les Accords de Fomboni de 2001. Ces accords avaient pour ambition de préserver l'unité nationale, de renforcer l'autonomie des îles et de garantir une alternance pacifique à la tête de l'État.





Depuis le retour au pouvoir du colonel Azali Assoumani en 2016, de nombreuses voix dénoncent un recul des libertés publiques, des poursuites judiciaires visant des opposants et une restriction de l'espace politique. Parmi les personnalités concernées figure l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, autrefois allié politique du pouvoir avant de devenir l'une de ses principales figures d'opposition.





L'état de santé du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi s'est, selon ses médecins traitants ainsi que d'autres praticiens consultés, considérablement dégradé. Cette situation a suscité une vive émotion au sein de la population comorienne, de la société civile, des partis politiques ainsi qu'auprès de nombreux observateurs internationaux.





Malgré les recommandations médicales préconisant des examens spécialisés, notamment une coronarographie et, si nécessaire, une prise en charge à l'étranger, les autorités n'ont pas autorisé son transfert médical. Cette décision continue d'alimenter les inquiétudes de ses proches et de ses soutiens.





En signe de solidarité avec le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et avec l’ensemble des prisonniers politiques, nous proposons que le 6 juillet 2026 soit consacré comme une Journée nationale pour la libération du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et des prisonniers politiques.





À cette occasion, nous appelons les Comoriennes et les Comoriens, où qu'ils se trouvent, à se mobiliser de manière pacifique, dans le respect des principes démocratiques et des droits humains, afin de réaffirmer leur attachement à la justice, à l'État de droit, à la réconciliation nationale et aux libertés fondamentales.





Le 6 juillet doit être non seulement la célébration de l'indépendance des Comores, mais également une journée de réflexion sur les défis qui demeurent à relever pour bâtir un État démocratique, respectueux des droits de tous ses citoyens, où nul ne soit privé de sa liberté en raison de ses opinions politiques.





Liberté pour le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi.





Liberté pour tous les prisonniers politiques.





Vive l'Union des Comores libre, unie et démocratique.





Mr Said Ahmed SAID ABDILLAH

Président du parti Comores Alternatives (P.C.A)

Membre Fondateur du Rassemblement de l’opposition Comorienne(R.O .C.)