Drapeau Comorien de trois étoiles : le Ministère de l'Environnement s'explique ! Ce qui est préoccupant, c'est que ce n'est pas la première fois que l



Il aura fallu mon interpellation publique pour que le gouvernement sorte enfin de son silence. Un communiqué du ministère de l'environnement a été publié. Le ministère parle d'une « erreur graphique involontaire » et promet désormais davantage de vigilance. Il aura fallu mon interpellation publique pour que le gouvernement sorte enfin de son silence. Un communiqué du ministère de l'environnement a été publié. Le ministère parle d'une « erreur graphique involontaire » et promet désormais davantage de vigilance.





Soit. Mais lorsqu'on représente l'État, on n'a pas droit à l'erreur sur les symboles de la République.





Le drapeau national n'est pas un support de communication comme un autre. Les quatre étoiles ne sont ni un détail graphique ni un choix esthétique. Elles incarnent l'unité de notre Nation et la position constante de l'État sur l'intégrité territoriale de l'Union des Comores.





Ce qui est préoccupant, c'est que ce n'est pas la première fois que les communicants du pouvoir font preuve d'une telle légèreté. À force de multiplier les approximations, ils finissent par affaiblir le respect dû à nos symboles nationaux.





Je prends acte des explications et du retrait du visuel. Mais une République exige davantage que des excuses après coup. Elle exige de la rigueur avant publication.





La vigilance citoyenne a permis de corriger cette faute. C'est la preuve que les institutions doivent accepter le contrôle des citoyens. Car défendre nos symboles n'est ni un caprice ni une polémique : c'est défendre la dignité de la Nation.





Sur les symboles de la République, il ne doit jamais y avoir de place pour l'à-peu-près.





Mahafidh Eddine





COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT





À la suite de la publication du visuel marquant le 51ᵉ anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores, plusieurs observations ont été formulées concernant l'absence d'une des quatre étoiles de l'emblème national.





Le ministère tient à préciser qu'il s'agit d'une erreur graphique involontaire survenue lors de la conception du visuel. Cette omission ne remet nullement en cause l'attachement du ministère aux symboles de la République ni à l'intégrité de l'Union des Comores.





Le ministère réaffirme son attachement à la position officielle de l'État comorien, selon laquelle l'Union des Comores est constituée de Ngazidja, Ndzuani, Mwali et Maore.





Le visuel concerné a été retiré et les dispositions nécessaires sont prises afin de renforcer le processus de vérification des supports de communication avant leur diffusion.





Merci pour votre compréhension