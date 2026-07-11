Affaire Ntsoralé Dimani : Communiqué du Parquet de la république de Moroni. Il rappelle que nul n'est autorisé à se faire justice soi-même et que tout

Communiqué du Parquet de la république de Moroni







Le parquet de la république de Moroni informe l'opinion publique qu'il a constaté, à travers des publications diffusées sur les réseaux sociaux, des actes susceptibles de constituer les infractions d'incendie volontaire, de dommages à la propriétaire immobilière, commis par certaines personnes dans la localité de Ntsoralé Dimani. Le parquet de la république de Moroni informe l'opinion publique qu'il a constaté, à travers des publications diffusées sur les réseaux sociaux, des actes susceptibles de constituer les infractions d'incendie volontaire, de dommages à la propriétaire immobilière, commis par certaines personnes dans la localité de Ntsoralé Dimani.





Ces faits seraient intervenus dars le contexte d'une information judiciaire en cours concernant une habitante de cette localité mise en cause pour des faits présumés d'infanticide.





Le parquet condamne avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme dirigés contre les membres de cette famille. Il rappelle que nul n'est autorisé à se faire justice soi-même et que toute personne est tenue de respecter les lois de la république : Nul n'est au-dessus de la loi.





Le parquet informe également qu'une enquête est déjà ouverte afin d'identifier les auteurs de ces agissements. Toute personne reconnue responsable répondra de ses actes conformément à la loi, qui sera appliquée avec toute la rigueur requise.





Le parquet invite la population au respect des procédures et réaffirme sa détermination à garantir l'ordre public, la protection des personnes et des biens ainsi que le respect de l'Etat de droit.





Le public sera tenu régulièrement informé de l'évolution de cette procédure.





Fait au parquet le 09/07/26

La procureure de la république