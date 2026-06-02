Prison de la santé à Paris : un Comorien meurt après avoir mis le feu à sa cellule. L’individu, un Comorien de 29 ans, avait été condamné pour refus p

Paris : un détenu de la prison de la Santé meurt après avoir mis le feu à sa cellule







L’individu, un Comorien de 29 ans, avait été condamné pour refus par un étranger de se soumettre aux modalités d’une décision d’éloignement et était en attente d’une audience pour extorsion avec arme, enlèvement et séquestration. L’individu, un Comorien de 29 ans, avait été condamné pour refus par un étranger de se soumettre aux modalités d’une décision d’éloignement et était en attente d’une audience pour extorsion avec arme, enlèvement et séquestration.





Dans la nuit du 1er juin, un détenu du centre pénitentiaire de la Santé est mort après avoir inhalé les fumées d’un incendie qu’il a vraisemblablement déclenché dans sa cellule. D’après une information du Parisien confirmée au Figaro par le parquet de Paris, un équipage de policiers du 13e arrondissement a contacté la prison de la Santé après avoir remarqué de la fumée sortant d’une fenêtre vers 2h55 ce lundi. Peu après cette première alerte, d’autres détenus ont signalé sentir de la fumée.





«Un équipage de police-secours, les agents pénitentiaires et les sapeurs-pompiers sont arrivés en même temps devant la cellule», rapporte le parquet de Paris au Figaro. «Le détenu, qui se trouvait seul en cellule en raison de troubles survenus avec ses précédents co-détenus, est décédé des inhalations de fumée. Son matelas avait été déplacé contre le mur opposé à la structure du lit, et semblait avoir été le départ de feu», poursuit le parquet. Il indique également que la fenêtre était restée ouverte, ce qui a pu repousser le déclenchement des alertes incendie intérieures.





«Extorsion avec arme, enlèvement et séquestration»





Le détenu est né en janvier 1997 aux Comores, rapporte le parquet. Il avait été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Douai en décembre 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour «refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office d’une décision d’éloignement». Il était par ailleurs en détention provisoire depuis octobre 2023 «dans le cadre d’une information judiciaire dirigée par un juge d’instruction d’Évry pour extorsion avec arme, enlèvement et séquestration». L’audience était fixée au 3 juillet 2026.





Par Sidonie Rahola-Boyer - LeFigaro