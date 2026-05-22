Assassinat de Naïcha Mmadi Abdou : Message de Nour El-Fath Azali. Aucune famille ne devrait avoir à subir une telle douleur. Aucun être humain ne devr



C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que j’ai appris l’assassinat macabre de Madame Naïcha Mmadi Abdou, originaire de la ville de Foumbouni. C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que j’ai appris l’assassinat macabre de Madame Naïcha Mmadi Abdou, originaire de la ville de Foumbouni.





Face à ce drame insoutenable, je tiens à adresser mes sincères et attristées condoléances à sa famille, à ses proches, à la population de Foumbouni ainsi qu’à l’ensemble du peuple comorien profondément bouleversé par cette tragédie.





Aucune famille ne devrait avoir à subir une telle douleur. Aucun être humain ne devrait être victime d’une violence aussi ignoble. Ce crime odieux vient une nouvelle fois rappeler l’ampleur du fléau qui menace notre société et endeuille nos communautés.





En cette douloureuse circonstance, nous appelons à la plus grande fermeté de la justice. De tels crimes ne doivent ni rester impunis ni être minimisés. Les actes d’une telle barbarie méritent des sanctions exemplaires, y compris l’application de la peine de mort, afin que justice soit rendue et que de tels drames ne se reproduisent plus.





Qu’Allah le Tout-Puissant accorde Sa miséricorde à la défunte, l’accueille dans Son vaste paradis et apporte patience, courage et réconfort à sa famille.





Nour El-Fath Azali