15ème Forum Économique des Îles de l’Océan Indien : Message du président Azali

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0 0 28 avril 2026 2026-04-28T17:42:00+02:00 Modifier ce post

15ème Forum Économique des Îles de l’Océan Indien : Message du président Azali. « Nous devons bâtir des boucliers régionaux, mutualiser nos ressources

15ème Forum Économique des Îles de l’Océan Indien : Message du président Azali

Moroni a accueilli le lundi 27 Avril 2026, l’ouverture du 15ème Forum Économique des Îles de l’Océan Indien, placé sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président AZALI Assoumani.

Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes, le Chef de l’État a appelé à une mobilisation collective autour du secteur privé et des synergies régionales :

« Le développement économique n’est pas une simple affaire de chiffres, mais un engagement, une priorité nationale, régionale et internationale. »

Face aux défis actuels, hausse des coûts, perturbations logistiques et pression sur le pouvoir d’achat, le Président a insisté sur la nécessité de solutions communes :

« Nous devons bâtir des boucliers régionaux, mutualiser nos ressources logistiques et sécuriser nos circuits d'import-export. »

Agriculture durable, économie bleue, innovation et intelligence artificielle : autant de leviers identifiés pour construire un avenir solide et inclusif pour les Comores et toute la région. « C’est par l’innovation que nous réduirons l’écart avec les grandes économies. »

Le Président a également rappelé que les Comores sont « une terre d'accueil et d’opportunités », appelant à renforcer les partenariats gagnant-gagnant. Beit-salam

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