Pavé dans la mare : Élection présidentielle de 2029 aux Comores , enjeux, attentes et stratégie de transition. L’échéance de 2029 constitue un moment.

Pavé dans la mare : Élection présidentielle de 2029 aux Comores , enjeux, attentes et stratégie de transition





PAR AHMED ALI AMIR







L’élection présidentielle prévue en 2029 représente une étape majeure pour l’Union des Comores. Elle ouvre un nouveau cycle institutionnel marqué par le retour du principe de la présidence tournante au profit de l’île d’Anjouan. Ce mécanisme, conçu pour préserver l’équilibre entre les îles, demeure un pilier essentiel de la stabilité nationale. L’élection présidentielle prévue en 2029 représente une étape majeure pour l’Union des Comores. Elle ouvre un nouveau cycle institutionnel marqué par le retour du principe de la présidence tournante au profit de l’île d’Anjouan. Ce mécanisme, conçu pour préserver l’équilibre entre les îles, demeure un pilier essentiel de la stabilité nationale.





Dans ce contexte, la responsabilité du président en exercice, Azali Assoumani, dépasse la simple organisation technique du scrutin. Il lui revient d’assurer une transition politique pacifique, crédible et reconnue par l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux.





L’échéance de 2029 constitue un moment clé pour la consolidation démocratique du pays. La configuration politique actuelle présente plusieurs traits visibles : plusieurs candidatures potentielles issues d’Anjouan émergent, certaines proches du pouvoir, tandis que l’opposition reste affaiblie et fragmentée, notamment en raison de l’incarcération de deux figures politiques majeures.





Quant à la société civile, elle demeure prudente et n’a pas encore pleinement pris position.





Dans ce contexte incertain, l’élection s’annonce comme un test décisif pour la crédibilité des institutions comoriennes.





Pour le président Azali Assoumani, l’enjeu dépasse la simple compétition électorale : il réside dans la question de l’héritage politique et institutionnel. Après plusieurs décennies marquées par des crises, des coups d’État et tensions inter-îles, réussir une alternance ordonnée constituerait un tournant historique pour le pays.





Une élection organisée de manière transparente et acceptée par tous renforcerait la légitimité de l’État et démontrerait la solidité des institutions nationales. Le respect du principe de la présidence tournante en faveur d’Anjouan enverrait un signal fort pour la confiance et la stabilité entre les îles.





Dans ce contexte, la réussite du processus démocratique prime sur la victoire individuelle. Chercher à gagner à tout prix, via des élections perçues comme biaisées, pourrait fragiliser les institutions et rouvrir des fractures profondes, avec le risque de contestations durables et de nouvelles turbulences politiques.





Pour les Comoriens, la réussite de la transition dépend de mesures concrètes :





~ Des élections crédibles et transparentes, avec un cadre institutionnel impartial.





~ Une commission électorale digne de confiance et un accès équitable des candidats aux médias.





~ La présence d’observateurs internationaux pour garantir l’acceptation des résultats.





~ Un climat politique apaisé, renforcé par des gestes d’ouverture envers l’opposition.





Au-delà des enjeux politiques, la population attend une vision claire pour l’avenir : emploi des jeunes, coût de la vie, infrastructures et amélioration de la gouvernance publique restent au cœur des préoccupations sociales.





Dans un contexte exigeant, se préparer dès maintenant permet d’anticiper les enjeux et d’éviter l’improvisation. Pour les candidats, il est crucial de se lancer tôt pour :





~ Construire une visibilité solide et structurer une campagne cohérente.





~ Mobiliser des soutiens et évaluer la tendance des partenaires.





~ Prendre le pouls de la population afin de gagner un avantage stratégique avant que la concurrence ne s’installe.





L’élection de 2029 ne sera véritablement réussie que si elle se présente comme un moment de projection vers l’avenir, et non comme un simple affrontement entre élites en mal de repères.





Ahmed Ali Amir