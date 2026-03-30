Mpox : Les vaccins sont enfin arrivés aux Comores ! Le ministre Ahamadi Sidi, a rappelé que « le Chef de l’État Son Excellence Azali Assoumani avait i

Mpox : Les vaccins sont enfin arrivés aux Comores !







Les Comores ont reçu ce dimanche un lot de 10 000 doses du vaccin MVA-BN, destiné à freiner la propagation de la mpox. Cette livraison constitue une étape déterminante, près de deux mois après la confirmation des premiers cas par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Cet après-midi, la Représentante de l'OMS, Dr Nkurunziza Triphonie, et le Représentant de l’UNICEF, Mustapha Ben Messaoud, ont accompagné le ministre de la Santé sur le tarmac de l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim pour la réception officielle des vaccins. Les Comores ont reçu ce dimanche un lot de 10 000 doses du vaccin MVA-BN, destiné à freiner la propagation de la mpox. Cette livraison constitue une étape déterminante, près de deux mois après la confirmation des premiers cas par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Cet après-midi, la Représentante de l'OMS, Dr Nkurunziza Triphonie, et le Représentant de l’UNICEF, Mustapha Ben Messaoud, ont accompagné le ministre de la Santé sur le tarmac de l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim pour la réception officielle des vaccins.





Le ministre Ahamadi Sidi, a rappelé que « le Chef de l’État Son Excellence Azali Assoumani avait instruit d’activer sans délai le processus d’acquisition des vaccins afin de briser rapidement la chaîne de transmission de la mpox. Nous avons fait le nécessaire et obtenu un volume de doses suffisant ».





La Représentante de l’OMS aux Comores, Dr Nkurunziza Triphonie, s’est félicitée de la coordination entre les autorités nationales et les partenaires techniques : « C’est une excellente nouvelle pour la population. Je félicite les autorités comoriennes pour leur réactivité, d’autant que la demande mondiale en vaccins reste très élevée. L’OMS se réjouit de ce résultat, fruit d’une collaboration efficace entre le Gouvernement, Africa CDC, l’UNICEF et l’OMS. »





Dans le contexte de l’épidémie actuelle, la vaccination par MVA‑BN est recommandée par le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) de l’OMS pour les personnes les plus exposées. Entre 2024 et 2025, l’Afrique a reçu plus de 1,5 million de doses, mais l’offre reste insuffisante face à la demande, nécessitant une allocation ciblée et priorisée.





Aux Comores, les 10 000 doses permettront de protéger environ 5 304 personnes selon les premières estimations. Les bénéficiaires prioritaires sont les contacts des cas confirmés ou suspects, ainsi que les personnels de première ligne : agents de santé, techniciens de laboratoire, équipes d’intervention rapide et agents communautaires chargés de la recherche active de cas. Les groupes vulnérables des zones touchées sont également concernés.





Le vaccin a reçu l’avis favorable du Groupe consultatif technique de la vaccination (GCTV) et l’autorisation de l’Agence Nationale des Médicaments et des Evacuations Sanitaires

À ce jour, le ministère de la Santé a enregistré 35 cas confirmés de mpox.





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