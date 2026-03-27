Décès de l’ancien ministre Anfani Ahamada Bacar : Message de Nour El Fath Azali

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0 0 27 mars 2026 2026-03-27T08:04:00+01:00 Modifier ce post

Décès de l’ancien ministre Anfani Ahamada Bacar : Message de Nour El Fath Azali. En cette douloureuse épreuve, j’adresse mes pensées les plus sincères

Décès de l’ancien ministre Anfani Ahamada Bacar : Message de Nour El Fath Azali

Anfani Ahamada Bacar n’est plus. Je pleure un compagnon de route, un camarade de lutte au sein de la grande famille CRC. Avec cette disparition brutale, je perds bien plus qu’un collaborateur du Secrétariat général du Gouvernement, plus qu’un collègue et ancien Ministre de la Justice.

Je perds un homme de cœur, un ami, dont l’engagement, la loyauté et la simplicité resteront gravés dans ma mémoire.

Son départ laisse un grand vide en moi, comme auprès de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, de travailler à ses côtés et de partager avec lui des moments de fraternité, d’échange et de combat pour des idéaux communs.

En cette douloureuse épreuve, j’adresse mes pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’à toute la famille politique de la Convention pour le Renouveau des Comores.

Que le souvenir de l’homme qu’il était continue de vivre dans mon cœur et dans mes prières.

Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde, lui pardonne ses fautes et l’accueille dans Son vaste Paradis.

Nour El Fath Azali

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