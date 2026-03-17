"Cette région est portée au plus haut sommet de l’État par Son Excellence le Président de la République"

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0 0 17 mars 2026 2026-03-17T16:14:00+01:00 Modifier ce post

"Cette région est portée au plus haut sommet de l’État par Son Excellence le Président de la République". Fidèle à nos valeurs, j’ai voulu rappeler ce

"Cette région est portée au plus haut sommet de l’État par Son Excellence le Président de la République"

À Chezani, dans le M’Boikou, à l’occasion de l’installation officielle des chefs de cellules du parti CRC, j’ai tenu à rappeler ce qui, pour nous, n’est ni une option ni une circonstance, mais une exigence : le respect de la hiérarchie.

Une évidence constante, pérenne, inscrite dans la mémoire collective de la famille politique à laquelle nous appartenons. Car une organisation politique ne tient pas seulement par ses structures, mais par la discipline qui la fonde et la cohérence qui l’élève.

Fidèle à nos valeurs, j’ai voulu rappeler ce qui constitue la véritable force motrice de notre engagement : la conviction. Cette flamme exigeante qui nous pousse à croire en notre vision, à défendre notre politique, à incarner notre démarche, avec constance et détermination.

Notre parti, lui, n’oublie pas. Il n’oublie aucune région. Le M’Boikou en est la preuve vivante. Cette région est portée, au plus haut sommet de l’État, par Son Excellence le Président de la République, au cœur même de ses priorités de développement. Le chantier des infrastructures routières en est le témoignage concret.

Nour El-Fath Azali

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