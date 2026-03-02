Abdou Legros : la force tranquille de la Révolution. Fort de l’expérience acquise au sein de la marine française, il mit son savoir-faire au service d

Officier formé dans la marine française, il fit le choix courageux de rejoindre la révolution comorienne à un moment décisif de notre destin collectif. Ce choix n’était ni opportuniste ni circonstanciel : il était mû par un attachement profond à sa patrie et par la conviction que les Comores devaient s’organiser, se structurer et affirmer leur souveraineté.





Fort de l’expérience acquise au sein de la marine française, il mit son savoir-faire au service du jeune État comorien. Il ne se contenta pas d’adhérer à un idéal : il contribua concrètement à bâtir les fondations administratives et organisationnelles d’un pays naissant.





Le président Ali Soilihi, qui reconnaissait en lui une intégrité rare, lui accorda une confiance totale. Il lui confia la gestion du Milki Daula, les Biens de l’État, mission sensible qu’il accomplit avec rigueur, loyauté et un sens élevé du devoir. Dans un contexte révolutionnaire souvent tourmenté, il demeura un commis de l’État dévoué, désintéressé et fidèle aux valeurs proclamées.





Sa fidélité à l’esprit de la révolution comorienne ne fut jamais tapageuse ; elle fut constante, digne et respectueuse.





Je garde en mémoire l’entretien téléphonique que j’ai eu avec lui à la suite de la publication de son ouvrage, De la marine française à la révolution, paru aux 4 Etoiles Editions. Sa voix portait encore l’optimisme d’un homme qui croyait en son pays, malgré les épreuves de l’histoire. Il parlait avec lucidité, mais sans amertume, avec cette fidélité intacte aux idéaux qui avaient guidé son engagement.





Celui que beaucoup appelaient affectueusement Abdou Legros, autant pour sa corpulence que pour son autorité morale, nous laisse aujourd’hui un héritage précieux : une mémoire à méditer, un exemple d’intégrité à suivre, et un livre à lire, non pour l’exposer sur une étagère, mais pour y puiser l’inspiration.





Les nations se construisent grâce à des figures comme la sienne : discrètes, solides, habitées par le sens du devoir.





Que sa mémoire demeure une lumière pour notre pays.





Mngu namrehemu





Dini Nassur