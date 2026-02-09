Participation de l’Union des Comores au Salon Mondial de la Défense 2026. À l’invitation de Son Altesse Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, Vi

Participation de l’Union des Comores au Salon Mondial de la Défense 2026







Sous le haut patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdulaziz, le Royaume d'Arabie Saoudite organise, du 8 au 12 février 2026 à Riyad, la troisième édition du Salon mondial de la défense, placé sous l'égide de l'Autorité générale des industries militaires (GAM).





À l’invitation de Son Altesse Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, Vice-Ministre de l’Intérieur du Royaume d’Arabie Saoudite, Son Excellence Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, Ministre de l’Intérieur, conduit la délégation officielle comorienne.





Cette délégation comprend également la Délégation de la Défense, actuellement dirigée par le Général, Chef d’État-major, ce qui témoigne de l’importance accordée par l’Union des Comores à la coopération sécuritaire et à l’exploration des nouvelles technologies de défense.







En marge du salon, Son Excellence Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani a rencontré son homologue saoudien, Son altesse Abdelanzize Ben Mohamad Ben anyaf, Vice-Ministre de l'intérieur pour plaider en faveur du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale. Des engagements ont été pris pour la réhabilitation du commissariat central de Moroni, l'appui en équipements de sécurité, notamment en matériel roulant, ainsi que la formation en cybersécurité et en matière de collecte et de traitement des données sécuritaires.





La participation conjointe du Ministère de l’Intérieur et de la Défense traduit la volonté des Comores de renforcer leurs partenariats stratégiques, de s’inspirer des meilleures pratiques internationales et de contribuer activement aux réflexions sur les défis sécuritaires.





Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, a toujours insisté que la sécurité et la paix constituent des piliers essentiels du développement national et régional. Sa vision met l’accent sur la nécessité de préserver la stabilité des Comores tout en contribuant à la paix mondiale par le dialogue, la coopération et la solidarité entre nations. Pour le Chef de l’État, la défense moderne doit être au service de la dignité des peuples et de la protection des générations futures.





L’Union des Comores exprime sa gratitude au Royaume d’Arabie Saoudite pour son invitation et réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du progrès partagé.





Service de Communication

Ministère de l'intérieur