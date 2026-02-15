La panne démocratique







Le parti «Orange», formation politique non interdite, a été empêché de tenir son congrès prévu à Nyumadzaha. Rien de surprenant dans un contexte national d’effondrement démocratique. Mais le mal n’est pas venu d’où on l’attendait. Il a jailli des réseaux sociaux. De ces prétendus médias qui au lieu d’informer le public à comprendre les raisons de cette interdiction, ont fait le choix d’un lynchage verbal du leader de ce parti, Mohamed Daoud, Alias Kiki. Le parti «Orange», formation politique non interdite, a été empêché de tenir son congrès prévu à Nyumadzaha. Rien de surprenant dans un contexte national d’effondrement démocratique. Mais le mal n’est pas venu d’où on l’attendait. Il a jailli des réseaux sociaux. De ces prétendus médias qui au lieu d’informer le public à comprendre les raisons de cette interdiction, ont fait le choix d’un lynchage verbal du leader de ce parti, Mohamed Daoud, Alias Kiki.





C’est à croire que la toile invitait à acclamer collectivement cette entrave à la démocratie au nom «d’une légitime revanche» contre celui qui fuit le premier Ministre de l’Intérieur de l’actuel régime au pouvoir et qui est passé à l’opposition depuis 2024. Pour résumer l'esprit de ce retour d'ascenseur réclamé par ces réseaux, Kiki devait payer «sa dette», lui qui a infligé le même sort aux détracteurs du même régime qu’il servait. Peu importe alors s’il s’en est écarté.





Une posture tout simplement absurde pour des médias qui s’en prennent à longueur de commentaires à l’arbitraire du pouvoir, soutenant au passage les voix qui demandent sa chute. Le discours est à géométrie variable. Se réjouir de l’arbitraire quand ça arrange, faire preuve de clémence selon la tête des clients, y compris lorsque comme le premier, ils ont abandonné eux aussi le navire. Évidemment, nul ne peut oublier les affres commis par les hommes qui ont été aux responsabilités aujourd'hui comme hier, ni les systèmes qui les ont générés.





Mais de là à faire l’apologie de la loi du talion et à vouloir se faire justice, il y a un seuil franchi dans la dérive et qui doit questionner la société que nous sommes en train de fabriquer. C’est à cette aune qu’il faille désormais analyser le dépérissement atteint par la conception que ce pays a de la politique. Au moment où l’on parle de réconciliation, la question est à quelle société l'on aspire?





Eddine Mlivoidro