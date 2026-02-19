Belou s'adresse aux Comoriens ! En tant que Directeur de Cabinet du Président de la République chargé de la Défense, j’ai également une pensée particu



En ce début du mois sacré de Ramadan, je voudrais m’adresser à chacune et à chacun d’entre vous, ici aux Comores comme à l’étranger, pour vous souhaiter un mois de paix, de santé et de bénédictions. En ce début du mois sacré de Ramadan, je voudrais m’adresser à chacune et à chacun d’entre vous, ici aux Comores comme à l’étranger, pour vous souhaiter un mois de paix, de santé et de bénédictions.





Le Ramadan est un moment particulier pour nous tous. C’est un temps de foi, bien sûr, mais aussi un temps de patience, de partage et de rapprochement. Il nous rappelle l’importance de la solidarité et de l’attention que nous devons porter les uns aux autres.





En tant que Directeur de Cabinet du Président de la République chargé de la Défense, j’ai également une pensée particulière pour nos forces de défense et de sécurité qui continueront d’assurer leur mission avec engagement et sens du devoir pendant ce mois sacré, parfois loin de leurs familles.





Je prie pour que ce Ramadan renforce notre unité, apaise les cœurs et consolide notre attachement à notre pays.





Ramadan Moubarak à toutes et à tous.





Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense. Secrétaire National du parti CRC