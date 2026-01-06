Suspension de la navigation maritime en Union des Comores

Suspension de la navigation maritime en Union des Comores. Tenant compte des données météorologiques en date du 6 janvier 2026, et afin d'assurer la s

Ministère des Transports Maritimes et Aériens
Agence Nationale des affaires maritimes

Object : Suspension de la navigation maritime en Union des Comores


Suspension de la navigation maritime en Union des Comores

Note administrative


Tenant compte des données météorologiques en date du 6 janvier 2026, et afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, nous tenons à informer tous les armateurs que la navigation maritime entre les îles est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Les Autorités maritimes et portuaires, la Gendarmerie maritime et la Garde-côtes comorienne, sont tenues, chacune en ce qui le concerne, de veiller au respect de cette présente note.

Anfifdine Ali Toihir
Moroni, le 6 janvier 2026

