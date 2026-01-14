Message de Belou au camp militaire de Kandaani

Message de Belou au camp militaire de Kandaani. Cette cérémonie, profondément ancrée dans nos traditions républicaines, a été l’occasion de réaffirmer

Message de Belou au camp militaire de Kandaani

Au camp militaire de Kandaani, haut lieu de discipline, d’engagement et de sacrifice au service de la Nation, j’ai eu l’honneur en tant que Directeur de Cabinet du Président chargé de la Défense prononcer mon discours lors de la cérémonie solennelle de présentation des vœux des forces de sécurité et de défense à Son Excellence le Président de la République, Chef suprême des Armées Azali Assoumani.

Cette cérémonie, profondément ancrée dans nos traditions républicaines, a été l’occasion de réaffirmer la loyauté indéfectible, la discipline et l’attachement sans faille de nos forces de sécurité et de défense aux institutions de la République, à la Constitution et à l’autorité suprême de l’État.

Sous la haute direction de Son Excellence le Président AZALI Assoumani, nos forces armées et de sécurité poursuivent leur transformation vers des institutions résolument républicaines, professionnelles, crédibles et au service exclusif de la Nation et des citoyens.

Je rends un hommage appuyé aux femmes et aux hommes en uniforme, Armée Nationale de Développement, Gendarmerie nationale, Police nationale, garde-côtes et Sécurité civile pour leur engagement quotidien en faveur de la paix, de la stabilité, de la souveraineté nationale et de la cohésion sociale.

Vive les forces de sécurité et de défense. Vive la République. Vive l’Union des Comores.

Youssoufa Mohamed Ali

