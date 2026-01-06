Les statistiques sur les élèves de GSFA et GSA : un sujet de préoccupation

Les statistiques sur les élèves de GSFA et GSA : un sujet de préoccupation

Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles des statistiques sur les élèves de GSFA et GSA seraient établies en fonction de leur île d'origine. Si cela s'avère vrai, cela devrait nous inquiéter tous et interpeller nos autorités politiques et judiciaires.

En effet, la collecte de telles données peut être perçue comme discriminatoire et peut contribuer à perpétuer des inégalités entre les élèves. Il est essentiel de savoir à quoi servent ces statistiques et si elles sont utilisées pour améliorer l'équité dans l'éducation ou pour d'autres fins.

Les autorités compétentes doivent enquêter sur cette affaire pour déterminer la véracité de cette information et prendre les mesures nécessaires si elle est avérée. D'autre part, si cette information est fausse, les écoles concernées doivent prendre des mesures pour démentir cette information et protéger leur image.

Il est important de rappeler que l'éducation est un droit fondamental et que tous les élèves doivent être traités de manière égale et équitable, quelle que soit leur origine. Nous attendons avec intérêt les résultats de l'enquête et les mesures qui seront prises pour clarifier cette situation.

Mistoihi Abdillahi, Sociologue de formation, ancien DirCab du vice-président Djaffar

