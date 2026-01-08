Koimbani : un agent de la SONELEC victime d’une électrocution. Alertés par la situation, des jeunes du village sont intervenus rapidement pour lui por

À Koimbani, un agent de la SONELEC victime d’une électrocution







Un grave incident s'est produit ce jour à Koimbani, où un agent de la Société Nationale d'Électricité des Comores (SONELEC) a été victime d'une électrocution lors d'une intervention technique sur un poteau électrique.





L’agent, Nourdine Hassane originaire de la ville, plus connu sous le nom de Badrane, effectuait des travaux de maintenance lorsqu’il a été soudainement électrocuté. Fort heureusement, il portait sa ceinture de sécurité, un équipement de protection indispensable qui lui a permis d’éviter une chute potentiellement mortelle depuis le poteau.





Alertés par la situation, des jeunes du village sont intervenus rapidement pour lui porter secours, faisant preuve d’un grand sang-froid et d’un remarquable esprit de solidarité. La victime a ensuite été évacuée en urgence vers l’hôpital El-Marouf, où elle a été prise en charge par le personnel médical.





À l’heure actuelle, aucune information officielle n’a encore été communiquée sur son état de santé, mais sa survie est en grande partie attribuée au respect des mesures de sécurité et à la rapidité de l’intervention des riverains.





Cet accident rappelle une nouvelle fois les risques élevés liés aux travaux sur les installations électriques, ainsi que l’importance cruciale des équipements de protection individuelle et des protocoles de sécurité pour les agents de terrain.





Une enquête pourrait être menée afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et prévenir de futurs accidents similaires.





Djamaan radio Koimbani