Drame à Koimbani : un agent de la SONELEC évacué en urgence ! L'accident : Survenu en pleine opération technique dans des conditions délicates. Un éla
DRAME À KOIMBANI : UN AGENT DE LA SONELEC ÉVACUÉ EN URGENCE
Jeudi dernier, Badrane Hassane, agent de la SONELEC, a été victime d'une grave électrocution lors d'une intervention de maintenance sur un poteau électrique à Koimbani.
Jeudi dernier, Badrane Hassane, agent de la SONELEC, a été victime d'une grave électrocution lors d'une intervention de maintenance sur un poteau électrique à Koimbani.
L'accident : Survenu en pleine opération technique dans des conditions délicates.
Évacuation : Face à la gravité de ses blessures, il a été évacué vers la Tanzanie ce samedi pour des soins spécialisés.
Sécurité en question : Ce drame relance le débat sur les risques élevés et la protection des agents de terrain.
Un élan de solidarité s'organise autour de lui. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ortc
COMMENTAIRES