Drame à Koimbani : un agent de la SONELEC évacué en urgence !

Jeudi dernier, Badrane Hassane, agent de la SONELEC, a été victime d'une grave électrocution lors d'une intervention de maintenance sur un poteau électrique à Koimbani.





​L'accident : Survenu en pleine opération technique dans des conditions délicates.





​Évacuation : Face à la gravité de ses blessures, il a été évacué vers la Tanzanie ce samedi pour des soins spécialisés.





​Sécurité en question : Ce drame relance le débat sur les risques élevés et la protection des agents de terrain.





​Un élan de solidarité s'organise autour de lui. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ortc