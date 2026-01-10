Drame à Koimbani : un agent de la SONELEC évacué en urgence !

DRAME À KOIMBANI : UN AGENT DE LA SONELEC ÉVACUÉ EN URGENCE


Drame à Koimbani : un agent de la SONELEC évacué en urgence !

Jeudi dernier, Badrane Hassane, agent de la SONELEC, a été victime d'une grave électrocution lors d'une intervention de maintenance sur un poteau électrique à Koimbani.

​L'accident : Survenu en pleine opération technique dans des conditions délicates.

​Évacuation : Face à la gravité de ses blessures, il a été évacué vers la Tanzanie ce samedi pour des soins spécialisés.

​Sécurité en question : Ce drame relance le débat sur les risques élevés et la protection des agents de terrain.

​Un élan de solidarité s'organise autour de lui. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ortc

