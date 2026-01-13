Comores : Le silence de la honte face à l'humiliation nationale ! Délais interminables pour les transcriptions d’actes de naissance ou de mariage, ref

Jusqu'à quand nos autorités resteront-elles muettes alors que la dignité du peuple comorien est piétinée au grand jour ?





Depuis plus de quatre ans, une politique de mépris systématique est orchestrée par les autorités consulaires françaises à l’encontre des Franco-Comoriens. Ces citoyens, nés et ayant grandi sur notre sol, subissent un véritable enfer administratif. L’objectif est clair : décourager, entraver et briser toute personne réclamant ses droits légitimes.





Une machine à exclure et à criminaliser :





Délais interminables pour les transcriptions d’actes de naissance ou de mariage, refus illégaux de délivrer des passeports à des titulaires de Certificats de Nationalité Française (CNF)... La liste des sévices administratifs est longue.





Plus grave encore : le passage d’une gestion administrative à une véritable politique pénale discriminatoire. Aujourd'hui, demander la reconnaissance de sa nationalité par filiation quand on réside aux Comores équivaut, aux yeux du Consulat de France aux Comores et à la #ustice française, à une suspicion de fraude. On menace, on bloque, on saisit systématiquement le procureur, poussant des familles entières à engager des frais de justice colossaux dans un pays qui n’est même pas leur lieu de résidence.





L’accueil en "ami", le mépris en retour :





Pendant que nos frères et sœurs sont humiliés, que fait l'État comorien ? Rien. Un silence assourdissant. On dirait que tput le monde a peur de provoquer la France au risque de se voir refuser un jour un visa Schengen. Pire, on assiste à une mascarade révoltante : le nouvel Ambassadeur de France est accueilli en grande pompe, invité dans nos villages les plus reculés, reçu dans l’intimité de nos foyers comme un ami de la nation. On lui ouvre nos portes, alors que ses services ferment les leurs à nos visages.





Le sommet de l’absurdité : "L’humiliation totale" :





Dernière trouvaille du Consulat de France, qui frise le délire bureaucratique : pour transcrire l’acte de naissance d’un enfant mineur né aux Comores, il faut désormais que les actes soient pré-légalisés par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Union des Comores à Moroni... ET ensuite par l’Ambassadeur des Comores à Paris, en personne !





Imaginez l'absurdité : un parent résidant aux Comores, pour un acte comorien destiné à un service français aux Comores, doit envoyer ses documents à Paris pour obtenir une signature avant de les ramener ici. C'est une insulte à notre souveraineté ! C'est imposer une double peine financière et logistique à nos citoyens, avec la bénédiction tacite de nos dirigeants.





NOUS POSONS LA QUESTION :





À quoi sert notre diplomatie si elle est incapable de protéger ses ressortissants contre de telles pratiques vexatoires ? Pourquoi ce silence alors que l’on exige de nous des procédures que la France n'oserait imposer à aucune autre nation ?





Le respect ne se demande pas, il s'arrache. Messieurs les gouvernants, votre silence n'est plus de la diplomatie, c'est de la complicité de maltraitance.





Nous autres, si on nous refuse un visa Shengen, on ira ailleurs. Le monde est vaste et prêt à nous accueillir les bras ouverts.





Abdoulbastoi Moudjahidi, avocat